Gündem Türkiyenin büyük bölümü sağanak yağışlı Akşam saatlerine kadar etkili olacak
İSTANBUL

Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışlı: Akşam saatlerine kadar etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışlı. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise lodos etkili olacak. Yağışlar akşam saatlerine kadar devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ile Ankara il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, İç ve batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

  • Yağışların; sabah saatlerinde Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ile Ankara il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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