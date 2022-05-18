Gündem Türkiyenin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisardaki görevine başladı
AFYONKARAHİSAR

Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'daki görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Afyonkarahisar'a atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü, kentin ise ilk kadın valisi olarak görevine başladı. Vali Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'ı daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyenin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisardaki görevine başladı
Kübra Güran Yiğitbaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştı.

Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü, kentin ise ilk kadın olmuştu.

Bugün yeni görevine başlamak için kente gelen Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, valilik girişinde il protokolü tarafından karşılandı.İlk olarak valilik personeli tarafından çiçek verilen Vali Yiğitbaşı, daha sonra vali yardımcıları ve il protokolü ile tokalaştı.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM'

Daha sonra makama geçen Vali Yiğitbaşı, basın mensuplarına açıklama yaptı. Afyonkarahisar Valiliği görevine kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sunarak açıklamasına başlayan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ı tanıdığını söyledi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu açıdan üzerime düşen sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak Afyonkarahisar'ı daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.

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