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GAZİANTEP

Türkiye'nin konuştuğu olay: Gaziantep'teki çocuk cinayetine ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te çocuk cinayeti haberleriyle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuruldu ve adli süreci takip ederek suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin konuştuğu olay: Gaziantepteki çocuk cinayetine ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Gaziantep'teki çocuk cinayetine ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi.

Bakanlıktan, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Gaziantep'te vahşet: 3 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın öğrenilmesinin ardından Bakanlık tarafından ivedilikle ilgili kurumlarla iletişime geçilip, araştırma yapıldığı ifade edilerek "2021 doğumlu C.N.E. isimli çocuğun ise koruma altına alındığı" bilgisine yer verildi.

AA

Konuyla ilgili adli makamlarca gerekli işlemlerin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak adli süreci takip ederek suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konuyla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş bulunmaktayız."

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