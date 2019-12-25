Gündem Uçakta FETÖcüyüm ve uçağı patlatacağım diye bağıran kadın için istenen ceza belli oldu
İSTANBUL

İstanbul'da uçakta 'FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadın için istenen ceza belli oldu

Uçakta 'FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadın için istenen ceza belli oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Nikar D., hakkında “cebir ve tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi İHA
Bir kadın yolcu, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırmıştı.
Bir kadın yolcu, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 Aralık’ta Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan Pegasus Havayollarına ait uçakta Nikar D. isimli kadın, “Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” diye bağırmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede, şüpheli Nikar D.’nin, 18 Aralık 2019 tarihinde 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen- Ercan Havalimanı seferini yapacak olan Pegasus Havayolları’na ait uçakta bulunduğu sırada, 144 yolcu kalkış için beklerken gözünde güneş gözlüğü, sağ elinde bir kitap ve sol elinde erkek şahsa ait bir fotoğrafla oturduğu koltuktan ayağı kalkarak bağırmaya başladığı anlatıldı.

Yolcu uçağında hareketli anlar: FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım
GÜNDEM
Yolcu uçağında hareketli anlar: FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım

'Ben FETÖ'cüyüm' diye bağırdı


Herkesin duyabileceği bir şekilde, “Ben FETÖ’cüyüm. 15 Temmuz’da nasıl plan yaptılarsa ben de onu yapacağım. Canlı bomba şimdi. Ben FETÖ’cüyüm, FETÖ’cü, FETÖ’yü istiyorum. Hapishaneler doldu, beslenmeyecek, at izin it izine karıştı. 3 tane evlat büyüttüm. Biri Amerika’da, biri Kıbrıs’ta, biri Vatan Emniyette. (Elindeki fotoğrafı göstererek) Bu adam kimse, bu fotoğrafı çantama kim koyduysa, bu kitabı elim kim verdiyse bilmiyorum” şeklinde cümleler sarf ettiği belirtildi.

Uçağın hareket etmesini engelledi

Yolcuların şüpheliye tepki göstermesi üzerine şüphelinin eylemlerine ısrar ettiği, bu eylemleriyle uçak içerisinde korku ve paniğe neden olduğu ve uçağın hareket etmesini engellediğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin kolluk ekiplerince yakalandığı ve uçaktan çıkarıldığı vurgulandı.
Nikar D.’nin savcılık ifadesinde, uçakta rahatsızlandığını, kendisi hakkında çevreden ‘FETÖ’cü’ gibi sözler duyduğunu ve sinirlendiğini, elindeki kitabın Kuranı Kerim olduğunu, fotoğraftaki şahsın kim olduğunu bilmediğini, Kıbrıs’a üniversite öğrencisi oğlunun yanına gittiğini söylediği anlatıldı.

144 yolcunun bulunduğu uçağı alıkoydu


İddianamede, şüpheli Nikar D.’nin olay günü 144 yolcunun bulunduğu uçakta yolcular arasında korku ve paniğe neden olacak, uçağın kalkmasına engel olacak söylemlerde bulunduğu, bu şekilde uçağı alıkoyduğu belirtildi.

10 yıla kadar hapsi istendi


Tutuklu şüphelinin, “cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nikar D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

200 akademisyen imzaladı

200 akademisyen imzaladı

​Kanal İstanbul'un ÇED raporunda dikkat çeken detay.
Erdoğan Tunusta

Erdoğan Tunus'ta

​Kritik zirvede Tunus lideriyle bir araya gelecek.
Kızıla büründü

Kızıla büründü

​Caddebostan Sahili'nde şoke eden görüntü.
İtibarı sıfırlandı

İtibarı sıfırlandı

​Suudi Arabistan'ın imaj düzeltme çabaları işe yaramıyor.
Teröristler yine sivilleri hedef aldı

Teröristler yine sivilleri hedef aldı

​EYP yüklü 2 motosikleti patlattılar: 14 kişi yaralandı.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Kızağa çekildi

Kızağa çekildi

​Olaylı maçın 'kahramanlarına' maç yok.

Maden <br>ocağında patlama

Maden
ocağında patlama

Bir işçi yaralandı, bir işçi için kurtarma çalışması sürüyor.
Yerli otoda<br>öne çıkan 3 il

Yerli otoda
öne çıkan 3 il

​Tasarımı ve özellikleriyle 80 milyonun gündeminde.
7 kişi hakkında soruşturma

7 kişi hakkında soruşturma

Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme.
Gizli hazine

Gizli hazine

​Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise 3.'sü olacak.
Herkesi ağlatmıştı

Herkesi ağlatmıştı

'Bunu çocuklarıma nasıl anlatacağım' diyen babayı sevince boğan gelişme.
Selin vurduğu<br> kentte yol çöktü

Selin vurduğu
kentte yol çöktü

​Eğitime ara verildi ekipler müdahalede zorlanıyor.
Paketi açınca gözlerine inanamadı

Paketi açınca gözlerine inanamadı

'Robin Hood' olarak bilinen hayırsever o sese kayıtsız kalmadı.
Asgari ücrette<br>tarih belli oldu

Asgari ücrette
tarih belli oldu

​Milyonların beklediği rakam yarın saat 14.00'te açıklanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.