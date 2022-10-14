Uçuş öncesi büyük panik: iPhone'un özelliği yüzünden AnadoluJet'in Bodrum-İstanbul seferi iptal edildi

Dünya

İngiliz istihbaratı uyardı: Çin'in teknolojisini kullanmak ulusal güvenliğe büyük tehdit

İngiltere'nin elektronik istihbarat ajansının şefi, Pekin yönetiminin hem uluslararası hem de Çin sınırları içinde teknoloji üzerinde kontrol sağlama çabalarının gelecekteki küresel güvenliği ve özgürlüğü tehdit altına alacağını söyledi. Financial News’in haberine göre, İngiltere Hükümeti İletişim Merkezi Direktörü Jeremy Fleming, Pekin'in pazarları ve insanları kontrol etmek, gözetim ve sansürü genişletmek ve otoriter sistemini dünyaya ihraç etmek için dijital para birimleri ve uydular da dahil olmak üzere bir dizi mevcut ve gelişmekte olan teknolojik aracı kullanmayı hedeflediğini söyledi.