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İSTANBUL MOBİL

Uçuş öncesi büyük panik: iPhone'un özelliği yüzünden AnadoluJet'in Bodrum-İstanbul seferi iptal edildi

Ülkemizin popüler havayolu şirketlerinden AnadoluJet ikinci kez AirDrop krizi ile gündeme geldi. Bodrum–İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunda bir yolcu tarafından, uçaktaki diğer yolculara iphone'un airdrop özelliğiyle 'patlayan uçak' fotoğrafı gönderilince uçuş iptal edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Uçuş öncesi büyük panik: iPhoneun özelliği yüzünden AnadoluJetin Bodrum-İstanbul seferi iptal edildi
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Apple cihazları arasında hızlı ve kablosuz veri transferine imkan sunan AirDrop özelliği, AnadoluJet’in Bodrum - İstanbul uçağında krize yol açtı.

UÇAKTA ARAMA YAPILDI

HavaSosyalMedya tarafından paylaşılan habere göre, AnadoluJet’in TK7347 sefer sayılı Bodrum – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunda bir yolcu tarafından, uçaktaki diğer yolculara patlayan uçak fotoğrafı gönderildi.

Yolcuların bu durumu bildirmesi sonrasında uçakta arama yapılmasına karar verildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yolcuların terminale alınması sonrasında tüm uçağı ve çantaları arayan ekipler herhangi bir tehlike ile karşılaşmazken, uçuş iptal edildiği için yolcular otele yerleştirildi.

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Arşiv

İKİNCİ AİRDROP VAKASI

Mayıs ayında İsrail’in kıyı şeridinde yer alan Tel Aviv şehrindeki Ben Gurion Havalimanı’ndan kalkarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelmeyi planlayan AnadoluJet uçağında yolculara AirDrop yüzünden uçak kazası fotoğrafının gönderilmesi üzerine terör şüphesi nedeniyle uçuş iptal edilmişti.


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