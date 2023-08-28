Uğur Dündar'dan Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na: Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor

Uğur Dündar - Kemal Kılıçdaroğlu
Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlatmıştı. Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı: Kahraman tüm neferleri şükranla yad ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.
Uğur Dündar'dan Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü için herhangi bir paylaşımda bulunmadı. CHP liderinin bu hareketi CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar tarafından sert sözlerle hedef alındı.