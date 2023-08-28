Uğur Dündar'dan Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na: Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor

CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, muhalefet partilerinde seçimden bu yana yaşanan iç kavgalarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Tayyip Bey'i hep eleştirdim eleştireceğim de..." diyen Dündar, "Ama şu muhalefeti seçimden bu yana un ufak edişine şapka çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.