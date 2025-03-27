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Uludağ'da yanan otelin müdürü gözaltına alındı

Uludağ'da yanan otelin müdürü gözaltına alındı

15:0227/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yanan otelin müdürü gözaltına alındı.

Çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Otel müdürü gözaltında

Oteller bölgesinde Kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine savcı görevlendirildi. Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.


Olayla ilgili olarak otelin müdürü gözaltına alındı.


Ayrıntılar geliyor...




#Uludağ
#Otel Yangını
#İtfaiye
#Tutuklama

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