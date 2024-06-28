Doğrudan öldürmek kastıyla arabanın arkasından ona doğru hareket eden bir şahıs söz konusu. Daha birinci saniyeden sol eliyle bizim çocuğumuzun boynunu tutup, bir iki saniye sonra da zaten icrai hareketlere başlıyor. Onu mermi gibi yetiştiren babası da azmettiren sıfatıyla yargılanıyor. Biz bu davanın bir milat olacağını, bu tarz can yakıcı olaylarda sayın mahkemenin önüne tarihi bır fırsat geldiğini düşünüyoruz. Umarım bu yargılamadan hepimizin vicdanını rahatlatan bir karar çıkacaktır."