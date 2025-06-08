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Uyuşturucu tacirleri atla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı: 87 kilo zehri araziye gizlemişler

Uyuşturucu tacirleri atla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı: 87 kilo zehri araziye gizlemişler

19:428/06/2025, Pazar
AA
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Van hudut sınırında araziye gizlenmiş 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van hudut sınırında araziye gizlenmiş 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında atlarıyla beraber Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu. Düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş şekilde 87 kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, hudut birliklerinin 7 gün 24 saat esasına göre keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada,
"Son olarak Van hudut hattında, atlarıyla birlikte ülkemize girmeye çalışan iki şahıs tespit edildi. Bir şahıs güvenlik güçlerince yakalanırken, kaçan diğer şahsın yakalanması için Jandarma ile ortak operasyon başlatıldı."
ifadelerine yer verildi.


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