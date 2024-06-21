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Van Gölü'ndekayboldu: 'ROV' cihazı ile aranıyor

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılan Ahmet Hilmi Hanal (22) için arama çalışması başlatıldı. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı çalışmalarda ROV (uzaktan kumandalı sualtı aracı) da kullanılıyor.

08:53 - 21/06/2024 Cuma
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne dün saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla yüzmek için denize giren Ahmet Hilmi Hanal, akıntıya kapılıp, kayboldu.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dün gün boyu yapılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

Aramalar, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekipleri, çalışmalarda ROV cihazı da kullanıyor.

#Van
#Van Gölü
#Kayıp
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