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Vekil başkan aranıyor

Vekil başkan aranıyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’de eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrasında yerine kimin geleceği tartışılıyor. İBB Meclisi bugün yeni başkanını seçecek. Vekil olacak ismin İmamoğlu kanadından belirlenmesi yüksek olasılık olarak öne çıkarken Genel Merkez, sadece öneride bulunmakla yetiniyor.


ÖZEL: VEKİLİMİZ, BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLACAK

Dün iftar programı sonrasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "İBB Meclisindeki seçimde kim aday olacak?" sorusuna şu karşılığı verdi: "İsim söylemiyoruz. Ancak bir belediye başkanımız aday olmayacak. Belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkanvekilimiz olacak." Kulislerde ise, Ekrem İmamoğlu'nun vekalet verdiği Nuri Aslan'la devam edilebileceği konuşuluyor.


#CHP
#İBB
#Özgür Özel

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