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Vekiller bölgenin nabzını tuttu

Vekiller bölgenin nabzını tuttu

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0031/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Hükümetin planlandığı gibi ilerlediğini belirttiği Terörsüz Türkiye heyecanı 40 yıl sonra terörün pençesinden kurtulacak olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini şimdiden sardı.

Sahadaki AK Partili vekiller sürecin bölgede büyük heyecan yarattığını belirtti. Bölgeye giderek sahada halkın taleplerini not olan milletvekilleri, kendilerine ulaşan görüş, öneri, talep ve eleştirileri AK Parti Genel Merkezi’ne iletti. Sahadan toplanan bu verilerin tasnif edilerek rapor haline getirileceği bildirildi.



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