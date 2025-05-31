Vekiller bölgenin nabzını tuttu

Sahadaki AK Partili vekiller sürecin bölgede büyük heyecan yarattığını belirtti. Bölgeye giderek sahada halkın taleplerini not olan milletvekilleri, kendilerine ulaşan görüş, öneri, talep ve eleştirileri AK Parti Genel Merkezi’ne iletti. Sahadan toplanan bu verilerin tasnif edilerek rapor haline getirileceği bildirildi.