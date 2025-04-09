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Vitrine de blok liste

Vitrine de blok liste

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Özgür Özel, dün önce Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak, ardından, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
Özgür Özel, dün önce Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak, ardından, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

CHP’de 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın ardından gözler Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) çevrildi. Genel Başkan Özgür Özel, cumartesi günü ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında yakın çalışma ekibini belirleyecek. 60 üyeden oluşan PM’de son Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında 30’a 30 şeklinde kurulan denge, MYK’da da gözetilecek. Yeni MYK’yı Özel’in PM onayına sunup açık oyla oylatacağı belirtildi. 2023 kurultayında listeyi delerek PM’ye giren ancak Özel ile arasını 1,5 yılda düzelten Semra Dinçer, Deniz Yavuzyılmaz, Ali Haydar Hakverdi ve Saniye Barut’un da aralarında olduğu bazı isimlere de MYK’da görev verilmesi bekleniyor.


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