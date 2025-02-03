Yangın uçaklarına kıta görevi

Orman yangınları ve büyük yangınlarda hızlı müdahale için yangın söndürme uçakları, riski yüksek bölgelere yakın havalimanlarına dağıtılarak hazır bekletilecek. Bu kapsamda oluşabilecek bir doğal afet durumunda hızlı ve etkin bir mücadele hedeflenecek.

Havalimanlarındaki uygunluk, etkin alanı ve kapasite durumu araştırılacak ve orman yangınlarıyla mücadele, eğitim, gösteri, hava aracı depolama, bakım onarım, söküm ve geri dönüşüm gibi uygulamalar bulundukları yerde yapılacak. Havalimanlarında ayrıca yangın uçaklarında oluşan arızalarda uygunluk durumuna göre orada onarıma alınacak. Türkiye’nin dört bir yanına dağılacak uçakların takibi de düzenli olarak yapılacak. Havalimanlarının etkili olarak kullanmasının teşvik edileceği uygulamada şehirlerde çıkabilecek olası büyük yangınlara da müdahale edilebilecek.