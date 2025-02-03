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Yangın uçaklarına kıta görevi

Yangın uçaklarına kıta görevi

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:003/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Doğal afetlere karşı önlemlerini geliştiren Türkiye’de orman yangınları ve büyük yangın felaketlerine karşı yeni önlemler hayata geçirilecek.

Orman yangınları ve büyük yangınlarda hızlı müdahale için yangın söndürme uçakları, riski yüksek bölgelere yakın havalimanlarına dağıtılarak hazır bekletilecek. Bu kapsamda oluşabilecek bir doğal afet durumunda hızlı ve etkin bir mücadele hedeflenecek.

BAKIM ONARIM DA ORADA

Havalimanlarındaki uygunluk, etkin alanı ve kapasite durumu araştırılacak ve orman yangınlarıyla mücadele, eğitim, gösteri, hava aracı depolama, bakım onarım, söküm ve geri dönüşüm gibi uygulamalar bulundukları yerde yapılacak. Havalimanlarında ayrıca yangın uçaklarında oluşan arızalarda uygunluk durumuna göre orada onarıma alınacak. Türkiye’nin dört bir yanına dağılacak uçakların takibi de düzenli olarak yapılacak. Havalimanlarının etkili olarak kullanmasının teşvik edileceği uygulamada şehirlerde çıkabilecek olası büyük yangınlara da müdahale edilebilecek.




#Yangın
#Doğal Afet
#Önlem

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