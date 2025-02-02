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Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

20:182/02/2025, Pazar
AA
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Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.
Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları tahliye işlemleri devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.


#Denizli
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#Pamukkale

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