Yaprak dökümüne çare arıyor

Meral Akşener.
Genel Başkan Meral Akşener’in ittifak tercihinden dolayı iktidar ortaklığı ve vekillik hayalleri suya düşen teşkilat mensuplarına yerel seçimlere dönük vaatler yapılıyor. Seçime her ilde tek başına gireceğini açıklayan İYİ Parti’de ittifak yapılmasını isteyen il ve ilçe başkanlarının görevlerinden istifasını istediği iddiaları ortada dolaşırken genel merkez de yaklaşan seçimler öncesinde teşkilatları diri tutmak için tedbir geliştiriyor. Buna göre belediye başkan ve belediye meclisleri için aday gösterilecek isimlerin parti içinde görev üstlenmiş olmasına bakılacağı mesajı gönderiliyor. Bu şekilde olası istifaların önüne geçilmek isteniyor. Buna karşın istifaların arkasının geleceği vurgulanıyor.