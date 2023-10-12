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Yaprak dökümüne çare arıyor

İYİ Parti, taşra teşkilatlarında yaşanan yaprak dökümünü, mart yerel seçimlerine yönelik motivasyonla önlemeye çalışıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

Genel Başkan Meral Akşener’in ittifak tercihinden dolayı iktidar ortaklığı ve vekillik hayalleri suya düşen teşkilat mensuplarına yerel seçimlere dönük vaatler yapılıyor. Seçime her ilde tek başına gireceğini açıklayan İYİ Parti’de ittifak yapılmasını isteyen il ve ilçe başkanlarının görevlerinden istifasını istediği iddiaları ortada dolaşırken genel merkez de yaklaşan seçimler öncesinde teşkilatları diri tutmak için tedbir geliştiriyor. Buna göre belediye başkan ve belediye meclisleri için aday gösterilecek isimlerin parti içinde görev üstlenmiş olmasına bakılacağı mesajı gönderiliyor. Bu şekilde olası istifaların önüne geçilmek isteniyor. Buna karşın istifaların arkasının geleceği vurgulanıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ittifak' sorusuna yanıt: Kapımız herkese kapımız açık İYİ Parti de olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ittifak' sorusuna yanıt: Kapımız herkese kapımız açık İYİ Parti de olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılması söz konusu olur mu? Bir çağrınız oldu, bu İYİ Parti'ye mi yönelikti?" sorusuna, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" yanıtını verdi. Erdoğan, tezkere konusundaki bir soru üzerine ise, "Devlet Bey dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? 'Evet' diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin Parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer. İki kere iki dört" ifadelerini kullandı.


#Siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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