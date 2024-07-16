Yaralıları taşımaya personel yetmedi

Sağlık Bakanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8’inci yıl dönümünde Gizli Kahramanlar Belgeseli hazırladı. Darbeye direnmek için sokaklara inen vatandaşlara müdahale eden hekim, sağlık çalışanları ve ambulans şoförlerinin söz aldığı belgesel, kanlı kalkışmanın dehşetini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden İdari Hemşire Seda Küçükoğlu, “Biz olayların merkezinde kalan bir hastaneyiz. Köprüye ve Selimiye Kışlası’na çok yakınız. Uçaklar, tanklar gözümüzün önünden geçti. Biz her uçak sesinde acaba bir yaralı daha mı gelecek diye bahçeye koşarak yaralı beklemeye çalıştık. Ekip kadın doğum uzmanı, anestezi teknisyeni, laborant, kan merkezi sorumlusu herkes acildeydi ve biz savaş cerrahisi yapıyorduk o gece” dedi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Ortopedi Uzmanı Yusuf Öztürkmen de o gece karşılaştığı manzarayı savaş alanıyla özdeşleştirdi.