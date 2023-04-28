Yedili Masa'daki FETÖ izleri: CIA ağzıyla Türkiye'yi tehdit eden FETÖ'nün operasyon maşası CHP'de başköşede yer buldu

Namık Tan - Kemal Kılıçdaroğlu - Fetullah Gülen
Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanan Türkiye'de siyasi partiler ittifak çatısı altında seçim pusulasında yer alacak.
Yedili Masa'daki siyasi partilerin adayları CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime giriyor. Bu adaylardan bir kısmının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile olan yakın ilişkisi dikkat çekiyor.
FETÖ'cülerle kol kola
CHP listelerinden İstanbul 2.bölge 1.sıradan aday gösterilen Tan'ın, firari FETÖ imamları Emre Çelik ve Faruk Taban ile fotoğrafları basına yanmıştı.
FETÖ’cünün eşinden tebrik
FETÖ’nün ABD’deki destekçilerinden olan, işadamları yapılanması Tuskon’da da danışmanlık yapan Ömer Taşpınar’ın eşi Gönül Tol, CHP'den aday gösterilen Namık Tan’ı sosyal medyadan tebrik etmişti.
Tol şunları yazdı;
Tol, Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına da sosyal medyadan destek veriyor.
FETÖ kuruluşundan ödül aldı
Firari FETÖ'cülerle yakın ilişkisini bulunan Tan, FETÖ'nün ABD'deki vakıf, dernek ve kurumlarını çatısı altında topladığı Washington’daki Türk Amerikan Birliği'nde (Turkic American Alliance) FETÖ imamı Faruk Taban’ın elinden ödül aldı.
Terör operasyonlarına karşı çıktı
S-400 alımını eleştirdi
FETÖ ile içli dışlı olan CHP'li Tan'ın Türkiye düşmanları ile aynı safta yer aldığı bir diğer konu ise Rusya'dan alınan s-400 hava savunma sistemi.
Kılıçdaroğlu'nın A takımında yer alan Tan, Türkiye'nin ulusal güvenliği için Rusya'dan satın aldığı ve Pentagon'un da şiddetle karşı çıktığı S-400'leri, ABD ile ilişkileri bozacağını savunarak hedef almıştı.
ABD dilini kullandı
Erdoğan: Bunlar ihanet içerisinde
Tan'ın haddini aşarak yaptığı skandal açıklamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki göstermişti.
"Bunlar ihanet içindeler." diyen Erdoğan şu açıklamada bulunmuştu;
- "Sen bu milletin ekmeğini yiyeceksin, büyükelçilik yapacaksın ondan sonra terbiyesizce açıklama yapacaksın. Önce bir defa senin haddine mi? Sen büyükelçilik yaptın diye, emekli oldun diye sana bu sözü söyleme hakkını kim veriyor? Neymiş, 'Amerika ile iyi geçinmek lazım' şudur, falan, filan... Biz, milletimizin menfaatine olan ne ise, bu menfaat olduğu sürece her şeyi iyi geçinme üzerinde devam ettiririz. Biz kalkacağız, 1 milyar 200 milyon dolar F-35 için vereceğiz, ondan sonra yok şöyleydi, yok böyleydi. Zaten bize iki tanesi teslim edildi, şimdi diğer iki tanesi gelecek. Zorla buna talip olmadık ki biz NATO'nun bir ortağı olarak bu da gündeme geldiği için girdik."
CIA ile yakın ilişkisi var
FETÖ'nün ve ABD'nin dilini kullanarak Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Tan'ın CIA ile bağını ortaya koyan bir takım bilgiler de kamuoyuna yansımıştı.
Tan'ın hem görev aldığı dönemde hem de emeklilik yıllarında CIA tarafından Ulusal Demokrasi Fonu (NED) çatısı altına finanse edilen ve sözde düşünce kuruluşu adı altında farklı faaliyetler gösteren Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI) ile yakın ilişkisi ortaya çıkmıştı.
CHP'nin vekil adayı Tan'ın toplantılarına aktif olarak katıldığı CIA destekli düşünce kuruluşu IRI, ABD'nin 'Demokrasiyi yayma' kılıfıyla dünya üzerinde yürüttüğü istihbari faaliyetlerde doğrudan kullandığı bir kurum olarak biliniyor.