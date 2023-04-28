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Yedili Masa'daki FETÖ izleri: CIA ağzıyla Türkiye'yi tehdit eden FETÖ'nün operasyon maşası CHP'de başköşede yer buldu

14 Mayıs seçimlerinde Yedili Masa'nın listelerinden milletin önüne vekil adayı olarak çıkarılan Namık Tan'ın FETÖ firarileri ile olan yakın ilişkisi dikkat çekiyor. Bir dönem İsrail ve ABD Büyükelçiliği görevlerini de yürütmüş olan Tan, CHP'den İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya düzenlediği sınır ötesi operasyonlara ve ulusal güvenliği için Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin alınmasına şiddetle karşı çıkan Tan'ın, CIA tarafından fonlanan kuruluşlarla da arasından su sızmıyor.

11:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Namık Tan - Kemal Kılıçdaroğlu - Fetullah Gülen

Namık Tan - Kemal Kılıçdaroğlu - Fetullah Gülen

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanan Türkiye'de siyasi partiler ittifak çatısı altında seçim pusulasında yer alacak.

Yedili Masa'daki siyasi partilerin adayları CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime giriyor. Bu adaylardan bir kısmının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile olan yakın ilişkisi dikkat çekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu - Namık Tan
Firari FETÖ'cülerin Türkiye'ye dönüş bileti olarak Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmelerinin sebebini ortaya koyan bu adaylardan birisi de, 2010-2014 yıllarında İsrail ve ABD Büyükelçiliği görevlerini de yürütmüş olan
Namık Tan.

FETÖ'cülerle kol kola

CHP listelerinden İstanbul 2.bölge 1.sıradan aday gösterilen Tan'ın, firari FETÖ imamları Emre Çelik ve Faruk Taban ile fotoğrafları basına yanmıştı.

FETÖ’cünün eşinden tebrik

FETÖ’nün ABD’deki destekçilerinden olan, işadamları yapılanması Tuskon’da da danışmanlık yapan Ömer Taşpınar’ın eşi Gönül Tol, CHP'den aday gösterilen Namık Tan’ı sosyal medyadan tebrik etmişti.

Tol şunları yazdı;

"Ortadoğu Enstitüsü @MiddleEastInst Türkiye Programı'mızın danışma kurulu üyesi sevgili Namım Tan, CHP'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı. Tebrik ediyorum @NamikTan. Türkiye Programı'na bugüne dek verdiğiniz destek için de çok teşekkürler."

Tol, Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına da sosyal medyadan destek veriyor.

FETÖ kuruluşundan ödül aldı

Firari FETÖ'cülerle yakın ilişkisini bulunan Tan, FETÖ'nün ABD'deki vakıf, dernek ve kurumlarını çatısı altında topladığı Washington’daki Türk Amerikan Birliği'nde (Turkic American Alliance) FETÖ imamı Faruk Taban’ın elinden ödül aldı.



Terör operasyonlarına karşı çıktı

Tan, ABD'nin desteğiyle DEAŞ'la mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör devletini engellemek için Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi operasyonlara karşı çıkmıştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Fırat Nehri'nin batısına geçme çabasını engellemek amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili
"Huzurla uyuyabildiğimiz gün kalmadı"
yorumunda bulunmuştu.

S-400 alımını eleştirdi

FETÖ ile içli dışlı olan CHP'li Tan'ın Türkiye düşmanları ile aynı safta yer aldığı bir diğer konu ise Rusya'dan alınan s-400 hava savunma sistemi.

Kılıçdaroğlu'nın A takımında yer alan Tan, Türkiye'nin ulusal güvenliği için Rusya'dan satın aldığı ve Pentagon'un da şiddetle karşı çıktığı S-400'leri, ABD ile ilişkileri bozacağını savunarak hedef almıştı.

ABD dilini kullandı

O dönem ABD Başkanı olan Donald Trump'ın
"Türkiye'yi ekonomik olarak mahfederiz"
tehdidine yaklaşık bir dil kullanan Tan, "S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. 'Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" ifadelerini kullanmıştı.
Tan, sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yapmıştı:
"S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir. Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız. F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimize ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız."

Erdoğan: Bunlar ihanet içerisinde

Tan'ın haddini aşarak yaptığı skandal açıklamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki göstermişti.

"Bunlar ihanet içindeler." diyen Erdoğan şu açıklamada bulunmuştu;

  • "Sen bu milletin ekmeğini yiyeceksin, büyükelçilik yapacaksın ondan sonra terbiyesizce açıklama yapacaksın. Önce bir defa senin haddine mi? Sen büyükelçilik yaptın diye, emekli oldun diye sana bu sözü söyleme hakkını kim veriyor? Neymiş, 'Amerika ile iyi geçinmek lazım' şudur, falan, filan... Biz, milletimizin menfaatine olan ne ise, bu menfaat olduğu sürece her şeyi iyi geçinme üzerinde devam ettiririz. Biz kalkacağız, 1 milyar 200 milyon dolar F-35 için vereceğiz, ondan sonra yok şöyleydi, yok böyleydi. Zaten bize iki tanesi teslim edildi, şimdi diğer iki tanesi gelecek. Zorla buna talip olmadık ki biz NATO'nun bir ortağı olarak bu da gündeme geldiği için girdik."

CIA ile yakın ilişkisi var

FETÖ'nün ve ABD'nin dilini kullanarak Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Tan'ın CIA ile bağını ortaya koyan bir takım bilgiler de kamuoyuna yansımıştı.

Tan'ın hem görev aldığı dönemde hem de emeklilik yıllarında CIA tarafından Ulusal Demokrasi Fonu (NED) çatısı altına finanse edilen ve sözde düşünce kuruluşu adı altında farklı faaliyetler gösteren Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI) ile yakın ilişkisi ortaya çıkmıştı.

CHP'nin vekil adayı Tan'ın toplantılarına aktif olarak katıldığı CIA destekli düşünce kuruluşu IRI, ABD'nin 'Demokrasiyi yayma' kılıfıyla dünya üzerinde yürüttüğü istihbari faaliyetlerde doğrudan kullandığı bir kurum olarak biliniyor.


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#CIA
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