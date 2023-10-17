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Yeni masa kuruyor

Yerel seçim için CHP ile ittifaka yanaşmayan İYİ Parti, 6’lı Masa’yı kendine uyarlamaya çalışıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

14 Mayıs’ta kendi listelerinden başka bir partinin seçime girmesine izin vermeyen ve bazı illerde CHP ile fermuar liste yapan İYİ Parti, martta yapılacak yerel seçimlerde ise iş birliklerine açık. İYİ Parti kaynakları, olası iş birliklerinin ancak kendi isimleri ve amblemleri ile mümkün olabileceğini vurguladı. İYİ Parti, küçük partilere “Seçime bizim kurumsal kimliğimizle girin” önerisinde bulunacak. Bu durumu kabul etmeyen partiler ile şimdilik bir iş birliğine girmeye sıcak bakılmıyor. İYİ Parti iş birliği yapacağı partilerde ise 6’lı Masa’dan birini istemiyor. DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi’nin seçim sürecinde yıprandığı ve şimdilik yeni bir iş birliğinin daha da yıpratacağı değerlendiriliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ittifak' sorusuna yanıt: Kapımız herkese kapımız açık İYİ Parti de olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ittifak' sorusuna yanıt: Kapımız herkese kapımız açık İYİ Parti de olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılması söz konusu olur mu? Bir çağrınız oldu, bu İYİ Parti'ye mi yönelikti?" sorusuna, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" yanıtını verdi. Erdoğan, tezkere konusundaki bir soru üzerine ise, "Devlet Bey dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? 'Evet' diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin Parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer. İki kere iki dört" ifadelerini kullandı.


#Siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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