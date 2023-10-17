Yeni masa kuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılması söz konusu olur mu? Bir çağrınız oldu, bu İYİ Parti'ye mi yönelikti?" sorusuna, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" yanıtını verdi. Erdoğan, tezkere konusundaki bir soru üzerine ise, "Devlet Bey dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? 'Evet' diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin Parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer. İki kere iki dört" ifadelerini kullandı.