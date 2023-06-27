Yeni Şafak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında asılsız haber yapan Reuters ile anlaşmalarını sonlandırdı

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında asılsız bir habere imza attı

Hiçbir dayanağı olmayan sözde haberde ABD ve İsveç savcılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında bir soruşturmayı incelediğini iddia etti. Bilal Erdoğan avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu ve bunun bir "yalanlar ağı" olduğunu söyledi.

Haber içerisinde bile bilgilerin teyit edilemediği söylense de Reuters açıkça kirli bir algı çalışmasına girişti.

Yeni Şafak anlaşmalarını sonlandırdı

Yeni Şafak'ın da bünyesinde bulunduğu Albayrak Grubu da özellikle NATO zirvesi öncesinde yayımlanan mesnetsiz iddialarla dolu bu sözde haberin ardından Reuters ile anlaşmalarını tek taraflı feshetme kararı aldı.

Albayrak Medya olarak Reuters Haber Ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. — Albayrak Medya (@AlbayrakMedya) June 27, 2023

Siyasilerden tepkiler çığ gibi

Öte yandan siyasiler de Reuters'ın bu kirli algısına sert sözlerle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder."





NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan’a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum.



Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 26, 2023





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:





"Reuters haber ajansı tarafından servis edilen, gerçek dışı iddialar içeren asılsız haber, basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülkemiz aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezenformasyondan ibarettir.





Haberin içinde, hem “teyit edemedik” diyeceksiniz, hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz.





Kaldı ki, Demokratik Hukuk Devletlerinde ve Uluslararası Hukuk’ta Basın Özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez.





Karalama ve şahsiyet haklarının ihlaline yönelik düzmece haber yapan sözkonusu ajansı kınıyor, basın etiğine ve en temel gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz."

Reuters haber ajansı tarafından servis edilen, gerçek dışı iddialar içeren asılsız haber, basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülkemiz aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezenformasyondan ibarettir.



Haberin içinde, hem “teyit edemedik” diyeceksiniz, hem de… pic.twitter.com/nYSrGwDWM1 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 26, 2023





İletişim Başkanı Fahrettin Altun:





"Reuters haber ajansının bugün, özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan’a yönelik mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir.





Temel habercilik kriterlerine asgari düzeyde dahi olsa riayet edilmemiş bu dezenformasyon ürününün, içerisinde yer alan şu cümlelerle kendisini yalanlaması ve gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını adeta itiraf etmesi, gazetecilik derslerinde okutulacak cinstendir:





“Bir kişi tarafından yetkililere sunulan ve Reuters tarafından da incelenen şikayete göre sonuçta herhangi bir rüşvet ödenmedi. Aslında İsveçli şirket Reuters tarafından görülen şirket yazışmalarına göre, geçen yılın sonlarında projeden aniden vazgeçti.”





“Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal'in Dignita'nın iddia edilen rüşvet planından haberdar olup olmadıklarını veya bu plana dahil olup olmadıklarını bağımsız olarak teyit edemedi.”





Tamamen hayal mahsulü senaryolarla dolu olan, gazeteciliğin en temel etik ilkelerini hiçe sayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef aldığı apaçık ortada olan bu algı operasyonunun, tam da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek NATO liderler zirvesi öncesinde yayımlanması da akla ciddi soru işaretleri getirmektedir.





Şunu çok net şekilde vurgulamak isteriz ki, Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir.





Bilhassa 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yoğunlaşarak devam eden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu tip saldırılar, Türk Milletinin iradesine saygısızlık anlamı taşıdığı gibi, bizi yolumuzdan döndüremeyecek beyhude çabalardır.





Dezenformasyona karşı vermiş olduğumuz mücadelenin de ne denli önemli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayan bu yalan haberi servis eden Reuters’ı kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milletimizin ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."









Reuters haber ajansının bugün, özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan’a yönelik mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir… pic.twitter.com/twEZa3OtSB — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 26, 2023





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters haber ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz.

Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters’in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.

Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir."





Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters’in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 27, 2023



