Gündem Yıldırımın ilk ve son bütçesi
POLİTİKA

Yıldırım'ın ilk ve son bütçesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesinin Genel Kurul ayağı bugün başlıyor. Genel Kurul mesaisi 21 Aralık’ta sona erecek. Görüşmeler İstanbul adayı olursa Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın yöneteceği ilk ve son bütçe olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Genel Kurul'da bütçe maratonu bugün başlıyor. İstanbul için adaylığı kesinleşirse bu Binali Yıldırım'ın yöneteceği ilk ve son bütçe görüşmesi olacak.
Genel Kurul'da bütçe maratonu bugün başlıyor. İstanbul için adaylığı kesinleşirse bu Binali Yıldırım'ın yöneteceği ilk ve son bütçe görüşmesi olacak.

İstanbul için Yıldırım’ın ismi sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malum TBMM'de bütçe görüşmeleri var. Tabii ki bu bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal, daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10'u ile 22'si arasında yine Sayın Meclis Başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir. Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız" demişti. Öte yandan Yıldırım, Meclis’teki partilerin grup başkanvekilleriyle bugün 10.00’da görüşme yapacak.

OKTAY VE ALBAYRAK’IN İLK TECRÜBESİ

İlklerin yaşanacağı görüşmelerde Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı olarak ilk sunumunu gerçekleştirecek. Bütçe üzerinde AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP adına Genel Başkan ve Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP adına Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli, MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti adına ise Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan konuşacak. Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşma yapacağı görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin lehte, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise aleyhte görüşlerini açıklayacak.

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