İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası CHP’deki çarpık sisteme karşı çıkan isimler seslerini yükseltiyor. CHP’li Avukat Cevahir Kılıç da hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadele sebebiyle Genel Merkez başta olmak üzere CHP trollerinin hedefe koyduğu kişilerden birisi. 38. Olağan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle, CHP Kurultay Delegesi Özlem Erkan’ın vekili olarak dava açan Kılıç’ın, Beylikdüzü’nde yapılan CHP İl Danışma Kurulu toplantısında konuşma yaptığı ortaya çıktı. 3-4 Kasım 2024’te gerçekleşen toplantıda Kılıç, “Yolsuzluklara göz mü yumacağız? 17-25’te adı geçen isimlerin CHP’de olduğunu gördüm. Bu kişiler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da ifadeleriyle CEHAPE’liler” dedi.





İYİ NİYET YETMEZ

Yaklaşık altı dakikalık konuşmasında partinin iç hesaplaşmadan kaçtığını belirten Kılıç, “Biz ahlaktan, dürüstlükten bahsediyoruz ama içimize dönük tek bir özeleştiri yapılmıyor. Hep iyi niyet, hep temenni. Ama bunlarla bir yere varamayız” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu’yla kurultaydan bir gece önce görüştüğünü söyleyen Kılıç, “Değişim dediniz, nedir bu değişim? Parti programında yeri nerede? Sadece koltuk değişimi miydi?” sözleriyle dikkat çekti. O günlerde basına yansıyan “800 trilyonluk çöp ihalesi” haberine atıfta bulunan Kılıç, “18 aylık bir toplama ihalesi bu! 800 trilyon nedir? Hayatımda görmedim. Bunu yalanlayan bir açıklama beklerdim ama yok!” diye konuştu.





KAMU MALLARI SATILIYOR

Toplantıda “değişim” çağrısına da değinen Kılıç, şunları söyledi: “Bugüne kadar ne Genel Başkan Özgür Özel’den ne kurmaylardan bir parti politikası duydum. Kamu mallarımızın belediyeler üzerinden satışları gerçekleştiğinde, zararlar oluştuğunda susacak mıyız? Bunları kendi ellerimizle mi gerçekleştireceğiz, yoksa bunu parti politikası olarak kabul etmeyecek miyiz? Yolsuzluklara ve kamu mallarının satılmasına göz mü yumacağız?”



