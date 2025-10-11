Kayıt dışı paralarla lüks yaşam kurmuş

Yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın şoförü Mehmet Ataş, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na ek ifade verdi. İfadesinde 2019 Yerel Seçimi’nden sonra Akpolat’ın yanında çalıştığını belirten Ataş, tanıklık ettiği para teslimleri, araç alım-satım ve aksesuar ödemeleri, ailevi ödemeler, seçim dönemi harcamaları ile yurt dışı/özel harcamalar hakkında bilgi verdi. Ataş ayrıca ses kayıtlarının bulunduğu bir USB belleği savcılığa teslim etti.





PARALAR BELEDİYEYE GELİYORDU

Belediyeye kayıt dışı paralar geldiğini ifade eden Ataş, bu paraların dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ ve Akpolat'ın sahibi olduğu şirketin müdürü Taner Çukadar’ın verdiğini belirtti. Ataş, “Paraların kaynağını bilmiyorum. Abacı, Akçadağ ve Çukadar’la görüşür, verdikleri paraları istediği yerlere teslim ederdim. Bir seferinde Abacı’dan ağzı zımbalı karton çanta içerisinde para teslim aldım. Daha sonra Çukadar’a teslim ettim” dedi.





ÇORBACIDA ARACINA TAŞIDIK

Başkan Akpolat’ın tutuklanmadan önce yapılan bir para trafiğini anlatan Ataş, “2024 ekim veya kasım aylarında Akpolat'ın bacanağı Burak Kangal, Etiler’deki Saruhan isimli çorbacıya geldi. Akpolat’ın talimatı üzerine arabanın içerisinde para bulunan poşeti alıp Kangal’ın aracına bıraktım” diye konuştu. Paraların kimlere gönderildiğini anlatan Ataş, “2025 yılının şubat ve mart ayında Emirhan Akçadağ tarafından 550 bin TL Derya Özhan’a, 80 bin TL de Emel Özekçim’e verildi. Bana verilen 250 bin TL’nin ise 150 bin TL’sini Taner Çukadar’ın ailesine Yeşilköy’de, 100 bin TL’sini de Emel Özekçim’e belediye içerisinde verdim” ifadelerini kullandı.





BACANAĞININ EVİNE GÖTÜRDÜK

Rıza Akpolat’ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında olduğu sırada Maya Rezidans’ta bulunan evindeki paraların Akpolat'ın bacanağı Kangal’ın evine götürüldüğünü anlatan Ataş: “Akpolat gözaltında iken evinden çıkan paralar Kangal’ın evine götürüldü. Uğur Uçak ve Gökhan Yankılıç, Maya’ya gitti. Parayı Gökhan Yankılıç’ın arabasına koydular” şeklinde konuştu.





MARKET KARTI DAĞITTIK

Rıza Akpolat’ın yerel seçimlerinden 1-2 ay önce bir çok belediye başkan adayın maddi destekte bulunduğunu ifade eden Ataş, Fatih'te bir kıraathanede İnan Güney’in şoförü Deniz ve Veysel Eren Güven’e para dolu sırt çantası teslim ettiğini, CHP’nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olan Hakan Bahçetepe’ye yardım amacıyla ilçede bulunan bir köy derneğinde Bahçetepe’nin yanında şoförüne 350-400 bin TL teslim ettiğini anlattı. Ataş, Sancaktepe Belediye Başkan adayının şoförü İbrahim adlı kişiye ise yine seçimlerden 1-2 ay önce bine yakın market kartı teslim ettiğini itiraf etti.



