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Yunan heyeti Ankara'da: Ortak taahhütler tekrarlandı

Yunan heyeti Ankara'da: Ortak taahhütler tekrarlandı

20:3012/06/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de gündeme geldi. Yapılan açıklamada, toplantının yapıcı bir ortamda geçtiği ve tarafların ikili ilişkiler ile uluslararası iş birliğini ilerletme konusundaki kararlılıklarını yinelediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan dışişleri bakan yardımcıları arasında gerçekleştirilen Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından hazırlanan ortak açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Bozay ile Papadopoulou'nun Ankara'da Siyasi Diyalog Toplantısı'nın dördüncüsünü gerçekleştirdiği belirtilerek, ikili ilişkilerin çeşitli yönlerinin ele alındığı ve Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla son görüşmelerden bu yana ikili ilişkilerdeki gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Bozay ve Papadopoulou'nun bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin güncel gelişmeleri de ele aldığı ifade edilen açıklamada, toplantının olumlu atmosferde yapıldığı ve tarafların ikili ve uluslararası işbirliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini tekrarladığı aktarıldı.



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