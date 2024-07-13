Zap’a Pençe Gara’ya Kilit

Terörle mücadelede yeni bir safhaya geçen Türkiye, güney sınırlarında güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak’ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelesine son vermeyecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın NATO zirvesinde verdiği kararlı mesajın ardından operasyonlar artacak. Bu yaz sonuna kadar Irak sınırı güven altına alınarak çemberi tamamlayacak ve terör meselesini sorun olmaktan çıkartacak. 40 km güvenli hat oluşturulduktan sonra Gara bölgesi de temizlenecek.

NOKTA OPERASYONLARA DEVAM

Irak hükümeti ile PKK'yı bitirme konusunda mutabık kalan Türkiye, önümüzdeki süreçte bölgede operasyonlarını artıracak. Türkiye, Irak ve Suriye sınırı boyunca 40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturacak. Terör örgütü için 'kutsal' kabul edilen Zap bölgesindeki kilit kapanacak. Zap bölgesinde TSK, hem havadan hem de karadan özel birliklerle, komandolarla nokta olarak belirledikleri yerlere operasyon yaparak kilidi kapatmak için faaliyetlerine devam edecek.

MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA

Mehmetçik, yaptığı operasyonlarda örgütün lojistik ağlarını ve mühimmatlarını yok ediyor. Pençe-Kilit harekat bölgesindeki nokta operasyonlarla terör örgütünün mühimmat depoları yerle bir edilecek. TSK, son olarak Dergele köyü kuzeyinde yaptığı operasyonda örgütün mühimmat sığınağını ele geçirmişti.

İHTİYACA GÖRE GENİŞLEYECEK

Zap bölgesinde kilidin kapanmasının ardından Gara bölgesindeki operasyonlar artırılarak ikinci safhaya geçilecek. Gara'da Peşmerge ve Irak sınır birlikleri ile birlikte ortak operasyon yapılması planlanıyor. Türkiye bu yıl önce Pençe-Kilit bölgesini tamamlayacak ve operasyonlar pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek. Türkiye, terör örgütünün adını bir daha anılmamak üzere bölgeden temizleyecek.

9'u daha etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan yine Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen iki sığınak ve bir depoda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Rıdvan Talay

Ben de Kürt'üm!

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Terör örgütü PKK mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın şehadet haberi, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evi ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Şehadet haberini alan acılı baba, "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" ifadelerini kullandı. Rıdvan Talay’ın nişan hazırlıkları yaptığı bildirildi. Şehidin naaşı bugün toprağa verilecek.







