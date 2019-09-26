Gündem Zehir tacirlerinin deodorant yöntemini polis çözdü Ağırlığından şüphelenince ortaya çıktı
İSTANBUL

Zehir tacirlerinin yeni yöntemini polis çözdü: Ağırlığında şüphelenince ortaya çıktı

Zehir tacirlerinin 'deodorant' yöntemini polis çözdü: Ağırlığından şüphelenince ortaya çıktı

Beşiktaş’ta motorize yunus ekipleri, şüphe üzerine durdukları lüks cipin içerisinde yaptığı aramada, normalinden fazla ağır olan deodorantın içerisindeki özel bölmeye gizlenmiş satışa hazır 41 adet toz kokain, 5 adet taş kokain ve 10 parça ekstazi maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi IHA
Deodorantın içerisindeki özel bölmeye gizlenmiş satışa hazır uyuşturucu maddeleri bulundu.
Deodorantın içerisindeki özel bölmeye gizlenmiş satışa hazır uyuşturucu maddeleri bulundu.

Olay, geçtiğimiz 10 Eylül Salı günü saat 21.40 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus ekipleri, cadde üzerinde 34 BCE 519 plaka lüks bir cipten şüphelendi.

İHA
Deodorantın içerisindeki özel bölmeye gizlenmiş satışa hazır 41 adet toz kokain, 5 adet taş kokain ve 10 parça ekstazi maddesi ele geçirdi.

Ardından polis ekipleri, araçtan indirdikleri Onur I. İle Tolga Güney K.’nın üstlerini arayarak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını gerçekleştirdi. Ancak şahıslarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Aramalar devam ettiği esnada polis şahısların şüpheli ve tedirgin hareketler sergilediklerini fark etti. Bunun üzerine araçta arama yapan polis, orta konsol bardaklığının içerisinde bir deodorant şişesi gördü.

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Kutu eline alan polis, normalinden daha ağır olduğunu fark edince şişenin kapağını çıkarttı. Şişede yapılan incelemelerde altının siyah bantlı olduğu ve çevrilerek çıkartıldığında alt tarafının özel olarak dizayn edildiği bölme olduğunu ortaya çıktı. Bölmeyi açmayı başaran polis, içerisinde 41 parça halinde satışa hazır vaziyette beyaz toz kokain, 5 parça halinde satışa hazır vaziyette mavi taş kokain, 10 parça halinde satışa hazır vaziyette MDMA maddesi ele geçirdi.

İHA
Şişede yapılan incelemelerde altının siyah bantlı olduğu ve çevrilerek çıkartıldığında alt tarafının özel olarak dizayn edildiği bölme olduğunu ortaya çıktı.

Deodorantlı torbacı cezaevine gönderildi

Maddelerin yanı sıra bin 200 lira ve 2 adet cep telefonuna da el konuldu. Aramaların ardından araçtaki 2 şahıs, ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerinden Onur I., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Tolga Güney K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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