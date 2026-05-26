Zehirli pusula deniz anaları Tekirdağ sahilinde görüldü

Marmara Denizi’nde belirli dönemlerde görülen deniz analarının, su sıcaklığı ve denizdeki akıntılar nedeniyle kıyıya yaklaştığı değerlendiriliyor. Tekirdağ sahilinde görülen kahverengi pusula deniz analarının (Chrysaora hysoscella) temas halinde ciltte yanma ve tahrişe neden olabilen zehirli bir tür olduğu biliniyor.