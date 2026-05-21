Tekirdağ’da 10 dakikalık sağanak hayatı felç etti

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta dereye döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerlemeye çalışırken, bazı araçlar yolda mahsur kalma tehlikesi yaşadı.