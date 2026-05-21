Tekirdağ’da 10 dakikalık sağanak hayatı felç etti

15:5121/05/2026, Perşembe
IHA
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan yaklaşık 10 dakikalık şiddetli sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta dereye döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerlemeye çalışırken, bazı araçlar yolda mahsur kalma tehlikesi yaşadı.

Araç suya gömüldü


Vatandaşlar da yağış sırasında zor anlar yaşadı. Özellikle pazar alanında su baskını meydana gelirken, esnaf ve vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda mazgalların yetersiz kaldığı görüldü.

Öte yandan ilçedeki bazı köprü altlarını da su bastı. Su birikintileri nedeniyle araç geçişlerinde aksama yaşanırken, bir araç suya gömüldü.

#Tekirdağ
#Süleymanpaşa
#Yağış
