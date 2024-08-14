Zihniyet devrimi: AK Parti 23 yaşında!

2001 yılında 'Erdemliler Hareketi' ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasete giren AK Parti, bugün Türkiye’nin 81 ilinde 23’üncü yılını kutluyor. Erdoğan'ın, “Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Türkiye, AK Parti sayesinde askeri vesayetten kurtulup yargı darbelerini; Gezi kalkışması, 17-27 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi ihanet girişimlerini atlattı. Bu sayede bölgesinde tek söz sahibi, dünya siyasetinde de vazgeçilemez pozisyona geldi. Vesayet odaklarıyla mücadele eden, darbe girişimlerine maruz kalan AK Parti, tüm bunlara rağmen hizmete geçirdiği mega projelerin yanı sıra sessiz devrim niteliğinde atılımlar yaptı. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi kapsamında özel okullarda ana dilde eğitim serbestliği, anadilde savunma hakkı getirildi. Üniversitelerde farklı dil ve lehçelerde araştırmalar yapılması, enstitüler kurulması seçmeli ders konulmasının önü açıldı. Farklı dil ve lehçelerde yayın yapılmasına izin verildi. TRT Kürtçe kanalı kuruldu.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA NİHAİ ÇÖZÜM

Siyaset ile vesayet arasındaki hak mücadelesinde 2008’de yeni bir safhaya geçildi. 2008’de AK Parti MHP'nin de desteğiyle başörtüsü yasağına nihai çözüm için Anayasa’da düzenleme yapıldı. AK Parti döneminde 8 yıllık kesintisiz eğitim yerini 4+4+4'e bıraktı. Okula başlama yaşı 5'e çekildi. Okullarda ücretsiz ders kitapları dağıtıldı. 28 Şubat’ın uygulaması olan katsayı adaletsizliğine son verildi.

DGM'LER KAPATILDI

AK Parti'nin reform niteliğindeki adımlarından biri de kılık kıyafet düzenlemesi oldu. 2014 yılında getirilen kılık kıyafet düzenlemesi ile 5'inci sınıftan itibaren başörtüsü ile kamusal alanda var olma hakkı geri verildi. Bu düzenleme yalnız eğitim ile sınırlı kalmadı kamuda çalışan asker, polis, yargı, bütün çalışanlara başörtüsü takma hakkı verildi. Yargı alanında da önemli adımlar atıldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kapatıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Parti kapatmalar zorlaştırıldı.

OHAL KALDIRILDI

Doğu bölgesinde 1987 yılında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına son verdi. AK Parti, iktidara geldiği ilk ayda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1978'de sıkıyönetim ilanıyla başlayan olağanüstü koşulları olağana çevirdi. 1987'de Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van'da ilan edilen Olağanüstü Hal Uygulaması kaldırıldı.

28 Şubat'ın izleri silindi

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbesinin izleri de AK Parti döneminde silindi. 28 Şubat sürecinde Kur'an-ı Kerim eğitimi almak için ilköğretimi bitirme gerekliliği getirilmiş, 12 yaş öncesi çocukların Kur'an-ı Kerim eğitimi alması yasaklanmıştı. 2011'de Kur'an kursları için yaş sınırlaması getiren düzenleme kaldırıldı.

DARBECİLERİN RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ

28 Şubat hala hafızalarda taze olsa da demokrasiyi postallarla çiğnemek isteyenler cezasız kalmadı. Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, YÖK Başkanı Kemal Gürüz, orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 103 şüpheli yargılandı. 21 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Hüküm giyen generallerin rütbeleri sökülerek er statüsüne düşürüldü. 12 Eylül 1980 askeri darbesi döneminin Genelkurmay Başkanı, Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya 32 yıl sonra yargılanmaya başladı. Evren ve Şahinkaya ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılarak rütbeleri söküldü.

Her alanda dev icraatlar

* AK Parti, kuruluşundan bu yana Türkiye'de eğitimden sağlığa, kültür sanattan demokrasi ve insan haklarına, milli savunmadan enerjiye kadar her alanda önemli icraata imza attı. AK Parti iktidarlarında Türkiye'de öne çıkan bazı gelişmeler şöyle sıralandı:

* Üniversite sayısı 208'e yükseltildi.

* 1 Ocak 2005'te Türk lirasından 6 sıfır atıldı.

* 2013 itibarıyla Türkiye'nin IMF'ye borcu kapatıldı.

* Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz keşfetti.

* Şırnak'ın Gabar Dağı'nda petrol bulundu.

* Aile hekimliği uygulaması başlatıldı.

* Şehir hastaneleri hayata geçirildi.

* Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Kariye Camii ibadete açıldı.

* İdam cezası kaldırıldı.

* Togg'un ilk aracı 2022'de seri üretim bandından indirildi.

* İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

* HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI TİHA, HÜRJET ve KAAN gökyüzüyle buluşdu. T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri de hizmete alındı.

* Türk İHA ve SİHA'ları envantere girdi.

* Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA ve ANKA III'ün test uçuşları devam ediyor.

* Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hizmete girdi.

* Suriye ve Irak'ın kuzeyinde büyük askeri operasyonlar düzenlendi.

* Türkiye, döneminde yüksek hızlı trenle tanıştı.

* Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev yatırımlar hayata geçirildi.

* Türkiye'deki havalimanı sayısı 58'e çıktı.

* Dış temsilcilik sayısı 261'e çıkartıldı

* Sıfır Atık Projesi, küresel bir çevre hareketi ve dünya markası haline geldi.







