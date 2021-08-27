Ziraat Bankası 157. Yıl Reklam Filmi “Sen Hep Gülümse” ile Stevie Awards’ta Altın Ödül Kazandı

Dünya çapında kuruluşların ve profesyonellerin başarılarını onurlandırmak için 2002 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en itibarlı iş ödülü programlarından biri olan Stevie Ödülleri’ne bu yıl 63 ülkeden 3.700’den fazla katılım gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası’nın 157. yıl dönümü için hazırlanan, filmleriyle kalbimize taht kurmuş ve yüzümüzde tatlı bir tebessümle hep içimizi ısıtmış usta oyuncu Kemal Sunal’ın da bizlere yeniden hatırlatıldığı yüzlerimizde gülümseme oluşturan “Sen Hep Gülümse” filmi Stevie Awards’ta Altın Ödül aldı.

Türkiye’de ilk defa kullanılan “deepfake” teknolojisi ile tasarlanan Sen Hep Gülümse reklam filmi için dünyanın en iyi yazılımcılarıyla çalışıldı. Büyük oyuncu, Türkiye’nin gülen adamı Kemal Sunal’ın filmdeki görüntü ve sesi derin öğrenme ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlandı. Filmin çekimleri 3 gün, post prodüksiyonu 40 gün sürdü. Ziraat Bankası, geçtiğimiz yıllarda Yeşilçam Sineması'nın önde gelen isimlerinin yer aldığı ve çok beğenilen bir reklam filmini de hayata geçirmişti.

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Uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren, dünyanın saygın uluslararası iş ödülleri programı olan Stevie Awards’ta kazananlar, alanında uzman 260 kişinin oluşturduğu jürinin, iki ayı geçen değerlendirme süreci sonunda vermiş olduğu puanların ortalaması alınarak belirleniyor.

Ziraat Bankası , “Sen Hep Gülümse” filmi ile kazandığı Altın Ödülün yanı sıra;

· “Çalışanlarımızın Gözünden Türkiye” çalışması ile “Yılın İletişim veya PR Kampanyası – Dijital Medya İlişkileri” kategorisinde Bronz Stevie

· “1iz E-dergisi” çalışması ile “Yılın İletişim veya PR Kampanyası – İç İletişim – 100 veya daha fazla çalışan” kategorisinde Bronz Stevie

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· “Ziraat Bankası IT Talep Yönetiminde Yeni Trendler” çalışması ile “IT Ödülleri – En İyi Teknik Destek Stratejisi ve Uygulaması” kategorisinde Bronz Stevie,

· “Ziraat Bankası 2020 Entegre Faaliyet Raporu – 157 yıldır Türkiye için değer üretiyoruz” çalışması ile “En İyi Yıllık Rapor” kategorisinde Bronz Stevie’nin sahibi oldu.