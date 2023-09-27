|
Özgün

Günde ne kadar kahve içilmeli? Günlük içebileceğiniz kahve miktarı

Günün her saatinde severek içtiğimiz kahve sayısı kimi zaman kafamızı karıştırıyor. Fazla kahve içersem ne olur, kahvenin ne kadarı zararlı gibi sorular akıllara sıkça gelir. Peki, kafein oranının yüksek olduğu kahve miktarında sınırlama önemli mi? Günde kaç bardar, kaç fincan kahve içilebilir? fazla kahve içmek zararlı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

15:39 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kahve içmek

Kahve içmek

Sabah kahvesiz ayılamayanlar, yemekten sonra bir bardak Türk kahvesi içmeden kendine gelemeyenler, imkanı olsa uyurken bile kahve içecek kadar kahve severler... Kahve, içerdiği kafein yüzünden ister istemez bağımlılığa yol açan çok leziz bir içecek. Ancak her şeyde olduğu gibi kahvede de miktar önemli. Peki, günde ne kadar kahve içilebilir?

GÜNDE NE KADAR KAHVE İÇİLEBİLİR?

Yapılan araştırmalara göre 500 mg'ın üzerinde çıkılmadığı sürece günde ortalama 300-400 mg kahve tüketmek faydalıdır.

Sağlığınız için, kahveyi özellikle vücudumuzun kortizol yani stres hormonu ürettiği zamanların dışında tüketmenizde fayda var.

Bu saatler ise 08.00-09.00, 12.00-13.00 ve 17.30-18.30'dur. Bu saatlerin haricinde günde 4 bardak kahvenizi içebilirsiniz.

Kahve çeşitlerine göre günlük içilmesi gereken miktarlar

1 fincan Türk kahvesinde 65 mg1 kupa filtre kahvede 120-170 mg

1 kupa suda çözünebilir hazır kahvede 60–80 mg

1 bardak espresso kahvede 130–200 mg kafein bulunur.

FAZLA KAHVE İÇMEK ZARARLI MIDIR?

Kahve bilinenin aksine ödem oluşturmaz, tabii tüketimi aşırıya kaçmadıkça… Güvenilir düzeyde kahve tüketiminin hidrasyon üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını gösteren çalışmalar mevcut.

Kadınların büyük düşmanı selülit ile ilgili yalanlardan biri de kahvenin buna sebebiyet vermesi. Eğer kahveyi süt tozlu ya da şekerli tüketiyorsanız evet, ama tek başına kahvenin selülit oluşturduğu koca bir yalan.

Diyet yaparken abartmadan içebilirsiniz

Kahve tüketiminin kısa vadede tansiyonu artırdığı ortaya konulmuş olsa da çalışmalar gösteriyor ki orta düzeyde tüketimde, kalp damar hastalıkları riskinde doğrudan olumsuz etki beklenmez.

Konsantrasyon ya da bilişsel fonksiyonlara geri dönecek olursak… Özellikle Alzheimer’a yakalanma riskinde azalma olabileceğini gösteren yayınlar mevcut.



#kahve
#kahvenin faydaları
#kahvenin zararları
#günlük kahve miktarı
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TCL telefon fiyatı ve özellikleri