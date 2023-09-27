Sabah kahvesiz ayılamayanlar, yemekten sonra bir bardak Türk kahvesi içmeden kendine gelemeyenler, imkanı olsa uyurken bile kahve içecek kadar kahve severler... Kahve, içerdiği kafein yüzünden ister istemez bağımlılığa yol açan çok leziz bir içecek. Ancak her şeyde olduğu gibi kahvede de miktar önemli. Peki, günde ne kadar kahve içilebilir?

GÜNDE NE KADAR KAHVE İÇİLEBİLİR?

Yapılan araştırmalara göre 500 mg'ın üzerinde çıkılmadığı sürece günde ortalama 300-400 mg kahve tüketmek faydalıdır.

Sağlığınız için, kahveyi özellikle vücudumuzun kortizol yani stres hormonu ürettiği zamanların dışında tüketmenizde fayda var.

Bu saatler ise 08.00-09.00, 12.00-13.00 ve 17.30-18.30'dur. Bu saatlerin haricinde günde 4 bardak kahvenizi içebilirsiniz.

Kahve çeşitlerine göre günlük içilmesi gereken miktarlar

1 fincan Türk kahvesinde 65 mg1 kupa filtre kahvede 120-170 mg

1 kupa suda çözünebilir hazır kahvede 60–80 mg

1 bardak espresso kahvede 130–200 mg kafein bulunur.

FAZLA KAHVE İÇMEK ZARARLI MIDIR?

Kahve bilinenin aksine ödem oluşturmaz, tabii tüketimi aşırıya kaçmadıkça… Güvenilir düzeyde kahve tüketiminin hidrasyon üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını gösteren çalışmalar mevcut.

Kadınların büyük düşmanı selülit ile ilgili yalanlardan biri de kahvenin buna sebebiyet vermesi. Eğer kahveyi süt tozlu ya da şekerli tüketiyorsanız evet, ama tek başına kahvenin selülit oluşturduğu koca bir yalan.

Diyet yaparken abartmadan içebilirsiniz

Kahve tüketiminin kısa vadede tansiyonu artırdığı ortaya konulmuş olsa da çalışmalar gösteriyor ki orta düzeyde tüketimde, kalp damar hastalıkları riskinde doğrudan olumsuz etki beklenmez.

Konsantrasyon ya da bilişsel fonksiyonlara geri dönecek olursak… Özellikle Alzheimer’a yakalanma riskinde azalma olabileceğini gösteren yayınlar mevcut.







