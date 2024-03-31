Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Hacılar seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Hacılar Seçim Sonuçları 2024

Hacılar Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Hacılar 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

İYİ Parti Alper Ceyhan - (Kayseri / Hacılar)

Adalet ve Kalkınma Partisi Bilal Özdoğan - (Kayseri / Hacılar)

Yeniden Refah Partisi Bünyamin Geçgil - (Kayseri / Hacılar)

Milli Yol Partisi Esma Bilgi - (Kayseri / Hacılar)

Vatan Partisi Evren Talay - (Kayseri / Hacılar)

Hacılar 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Bilal Özdoğan %60,8

SAADET - Erdal Altun %31,8

CHP - Gülay Talaslı %3,65

BBP - Kuddusi Dikbaşer %2,37

BĞMSZ - Sedat Koç %0,79

Hacılar Hakkında

Kayseri'nin Hacılar ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde bulunur ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe genellikle düz arazilere sahiptir ve Kızılırmak Nehri'nin verimli topraklarına ev sahipliği yapar. Hacılar, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları, höyükler ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, Hacılar ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeline sahiptir.







