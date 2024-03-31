|
Özgün

Hacılar Seçim Sonuçları 2024 – Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Hacılar Oy Oranları Sonuçları

Kayseri Hacılar 2024 Belediye Başkanı bugün belli oluyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. Kayseri'de ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Hacılar yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Hacılar seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Hacılar seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

11:08 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:33 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hacılar seçim sonuçları
Hacılar seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Hacılar seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Hacılar Seçim Sonuçları 2024

Hacılar Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Hacılar 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

İYİ Parti Alper Ceyhan - (Kayseri / Hacılar)

Adalet ve Kalkınma Partisi Bilal Özdoğan - (Kayseri / Hacılar)

Yeniden Refah Partisi Bünyamin Geçgil - (Kayseri / Hacılar)

Milli Yol Partisi Esma Bilgi - (Kayseri / Hacılar)

Vatan Partisi Evren Talay - (Kayseri / Hacılar)

Hacılar 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Bilal Özdoğan %60,8

SAADET - Erdal Altun %31,8

CHP - Gülay Talaslı %3,65

BBP - Kuddusi Dikbaşer %2,37

BĞMSZ - Sedat Koç %0,79

Hacılar Hakkında

Kayseri'nin Hacılar ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde bulunur ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe genellikle düz arazilere sahiptir ve Kızılırmak Nehri'nin verimli topraklarına ev sahipliği yapar. Hacılar, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları, höyükler ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, Hacılar ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeline sahiptir.



#Hacılar seçim sonuçları
#Hacılar yerel seçim seçim sonucu
#Hacılar seçim sonuçları 2024
#Hacılar oy oranı
#Hacılar oy sonuçları
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir Seçim Sonuçları 2024 - Eskişehir Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Eskişehir Oy Oranları Sonuçları