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Halkbank esnaf kredi borçları silindi mi?
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremde en büyük hasarı alan Hatay’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankalara borcu olan vatandaşlara sağlanacak kolaylıkları açıkladı. Kamu ve özel bankalarda borcu olan vatandaşlar kredi borçları ertelendi mi sorusuna cevap arıyordu. Peki, banka kredi borçları kaç ay ertelendi?
Deprem bölgesini ilgilendiren ekonomik önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerden etkilenen 11 ildeki vatandaşların TOKİ taksitlerinin 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etilenen illerdeki esnaf ve sanatkarlara yönelik bir borç ertelemesi kararı da Halkbank'tan geldi.