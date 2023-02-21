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Halk Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle faizsiz olarak erteledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerine yönelik destek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.” dedi. Peki depremde silinen borçlar hangileri? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı deprem desteklerinin detayları.

13:38 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Halkbank esnaf kredi borçları silindi mi?

Halkbank esnaf kredi borçları silindi mi?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremde en büyük hasarı alan Hatay’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankalara borcu olan vatandaşlara sağlanacak kolaylıkları açıkladı. Kamu ve özel bankalarda borcu olan vatandaşlar kredi borçları ertelendi mi sorusuna cevap arıyordu. Peki, banka kredi borçları kaç ay ertelendi?

Depremde silinen ve ertelen borçlar hangileri?

Deprem bölgesini ilgilendiren ekonomik önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerden etkilenen 11 ildeki vatandaşların TOKİ taksitlerinin 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

  1. Yeni önlemlere göre, ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayan vatandaşların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerde ise 1 ay ertelendi.
  2. Kamu bankaları depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşların borçlarını silecek.
  3. İş yerleri, işletmeleri zarar gören esnafların Halk Bankası’ndan kullandıkları Hazine destekli krediler 6 ay süreyle ertelendi.
  4. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketi 350 milyar liraya çıkarıldı. Bölgenin kalkınması amacıyla 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım paketi kullanılacak. İŞKUR programlarıyla 20 bin kişinin hızla istihdamı temin edilecek.
  5. Depremde zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredileri 1 yıl süreyle ertelenecek.
Deprem olan illerde hangi borçlar silindi?

Halkbank Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi ödemeleri kaç ay ertelendi?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etilenen illerdeki esnaf ve sanatkarlara yönelik bir borç ertelemesi kararı da Halkbank'tan geldi.

  • Halkbank'tan yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların bankadan 6 Şubat 2023 ve öncesi tarihlerinde kullanmış oldukları Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi ödemelerinin ertelendiğini duyurdu. Banka, söz konusu açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri başvuru şartı aranmaksızın 6 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Depremzedelere verilecek sosyal destekler belli oldu: SGK ölüm yardımı ne kadar?
Depremzedelere verilecek sosyal destekler belli oldu: SGK ölüm yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde alınan kararları açıkladı. Buna göre, depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemeleri 3 ay süreyle erteleniyor. Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemeleri 6 ay süreyle erteleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da önemli düzenlemeleri devreye aldı. Bunlardan biri de cenaze yardımları. Vefat eden kişi Emekli Sandığı’na bağlı çalışan ise 8 bin 239 lira yatırılır. Peki cenaze yardımı parası nasıl alınır, nereden alınır? Cenaze yardım parasını kimler alabilir, şartları neler? İşte depremzedelere verilecek sosyal destekler.


#banka kredi borcu
#Halk Bankası
#Hazine destekli krediler
1 saat önce
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Halk Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle faizsiz olarak erteledi
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