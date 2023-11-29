Halka arz takvimi 29,30 Kasım ve 1 Aralık merak ediliyor. Yatırımcılar halka arz olacak yeni şirketleri takip ediyor. Firmalar halka arz başvurusunda bulunarak SPK’dan onay alarak halka arz olabiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde üç yeni firmanın halka arzına onay vermişti. Bunun yanı sıra halka arz başvurusu devam eden şirketler bulunuyor. Çates Elektrik Üretim A.Ş, Batı Ege Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri açıklandı. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş talep toplaması ise kısa süre içerisinde başlayacak. Halka arz olacak şirketlerin büyüklüğü, sahipleri, faaliyet gösterdiği alanlar, hangi bankalarda olacağı, katılım endeksine uygun olup olmadığı merak ediliyor. Koray Holding, Zorlu Yenilebilir A.Ş, Yeşil Global, Ferbis Tarım ve diğer şirketler SPK onayını bekliyor. Peki Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 29, 30 Kasım ve 1 Aralık halka arz var mı?