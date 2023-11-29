Halka arz
Halka arz takvimi 29,30 Kasım ve 1 Aralık merak ediliyor. Yatırımcılar halka arz olacak yeni şirketleri takip ediyor. Firmalar halka arz başvurusunda bulunarak SPK’dan onay alarak halka arz olabiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde üç yeni firmanın halka arzına onay vermişti. Bunun yanı sıra halka arz başvurusu devam eden şirketler bulunuyor. Çates Elektrik Üretim A.Ş, Batı Ege Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri açıklandı. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş talep toplaması ise kısa süre içerisinde başlayacak. Halka arz olacak şirketlerin büyüklüğü, sahipleri, faaliyet gösterdiği alanlar, hangi bankalarda olacağı, katılım endeksine uygun olup olmadığı merak ediliyor. Koray Holding, Zorlu Yenilebilir A.Ş, Yeşil Global, Ferbis Tarım ve diğer şirketler SPK onayını bekliyor. Peki Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 29, 30 Kasım ve 1 Aralık halka arz var mı?
BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?
Kasım ayında dört yeni şirket halka arz oldu. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi, Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi borsada değerlendirildi.
Listede yeni halka arzlar yer alıyor.
Buna göre 30 Kasım tarihinde Çates Elektrik Üretim A.Ş. ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.halka arz olacak.
SPK başvurusu onaylanan üç şirkette detaylar belli oldu.
ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ
Halka arz tarihi: 30 Kasım-1 Aralık 2023
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay: 33,050,000
Hisse Fiyatı: 57,15 TL
Bist Kodu: CATES
Halka Arz Büyüklüğü: 1,8 milyar TL
BATI EGE GYO HALKA ARZ
Halka arz tarihi: 30 Kasım-1 Aralık 2023
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay: 290,000,000
Hisse Fiyatı: 3 TL
Bist Kodu: BEGYO
Halka Arz Büyüklüğü: 870 milyon TL
Halka arz takvimi 29 Kasım-1 Aralık 2023: Bu hafta 3 yeni şirket talep topluyor! İşte SPK halka arz olacak şirketler
ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ
Halka arz tarihi: 30 Kasım-1 Aralık 2023
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay: 52,500,000
Hisse Fiyatı: 7 TL
Bist Kodu: SKYMD
Halka Arz Büyüklüğü: 367,5 milyon TL
SPK HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ ONAYI BEKLİYOR?
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzına onay verilen şirketler haftalık bülten ile belli oluyor.
GFS Holding A.Ş, Marbaş Menkul Değerler A.Ş, Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş, Yeşil Global Enerji A.Ş, Koray Holding A.Ş, Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş, (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş, Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş, Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş, Enda Enerji Holding A.Ş ise başvuru sürecinde olan firmalardan.