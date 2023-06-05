Havale ve EFT saatleri: Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?

Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?
Havale nedir?
Havale, aynı bankalar arasında para gönderme ve para alma işlemlerine havale denir. Örneğin; Ziraat Bankası hesabından Ziraat Bankası hesabına para gönderme işlemidir.
Havale hangi saatlerde yapılır? Havale saat kaça kadar?
Havale işlemleri 7/24 yapılmaktadır.
EFT nedir?
EFT, farklı bankalar arasında para gönderme ve para alma işlemlerine denir. Örneğin; EFT Ziraat Bankası ile Vakıf Bank arasında yapılır.
EFT hangi saatlerde yapılır? EFT saat kaça kadar?
EFT saatleri bankalara göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca EFT gönderim işlemleri yapıldığı anda hemen hesaba geçmeyebilir. EFT yapma haftanın 5 iş gününde yapılmaktadır. Hafta sonları EFT işlemi gerçekleştirilmez. Yapıldığı takdirde İş günü olan Pazartesi işlem gerçekleşir.
Bankaların EFT saatleri
- Akbank: 09:00 – 17:00
- Denizbank: 08:00 – 16:00
- QNB Finansbank: 09:00 – 17:15
- Garanti Bankası: 08:00 – 17:15
- Halkbank: 08:00 – 17:00
- İNG Bank: 09:00 – 17:15
- TEB (Türkiye Ekonomi Bankası): 09:00 – 17:15
- Kuveyt Türk: 09:00 – 17:20
- HSBC: 09:00 – 17:00
- Şekerbank: 09:00 – 17:20
- Odeabank: 08:30 – 17:00
- Albaraka Türk: 08:30 – 17:15
- ICBC: 08:30 – 17:00
- Türkiye İş Bankası: 08:30 – 17:00
- Ziraat Bankası: 09:00 – 16:00
- Yapı Kredi Bankası: 09:00 – 17:20
- Türkiye Finans: 09:00 – 17:15
- Vakıfbank: 08:30 – 17:15
- Alternatif Bank: 08:00 – 17:15
- Burgan Bank: 09:00 – 17:00
- Anadolu Bank: 08:00 – 16:00
Akbank EFT Saatleri ve Ücretleri
Akbank’ta EFT saatleri 09:00 ve 17:00 arasındadır.
İnternet Bankacılığı Akbank EFT saatleri: 09.00 – 16.00
EFT ücretleri: 1.000 TL ve altı için 1.55 TL
1.000 TL ve 50.000 TL arası için: 3.11 TL
50.000 TL ve üzeri için: 38.98 TL kesilir.
İş Bankası EFT Saatleri ve Ücreti
Bireysel müşterilerce 08.30 – 17.00
Ticari müşterilerce tekli EFT işlemlerinde 08.30 – 17.00
Çoklu para aktarma ile EFT işlemlerinde 08.30 – 16.30
Yarım günlerde 08.30 – 11.45 saatleri arasında yapılabilmektedir.
İş Bankası ATM’den EFT ücreti
0 – 1.000 TL arası 5.44 TL
1.000 – 50.000 TL arası 10.88 TL
50.000 TL ve üzeri 77.97 TL
İş Bankası İnternet Şubesinden EFT ücreti
0 – 1.000 TL arası 1.55 TL
1.000 – 50.000 TL arası 3.11 TL
50.000 TL ve üzeri 38.98 TL
Ziraat Bankası EFT Saatleri ve Ücretleri
Ziraat Bankası EFT saatleri 09.00 ve 16.00 arasındadır.
0 – 1.000 TL arası 7,79 TL
1.000 – 50.000 TL arası 15.59 TL
50.000 TL ve üzeri 155.94 TL
Garanti EFT Saatleri ve Ücretleri
Garanti EFT saatleri 08.00 - 17.15 saatleri arasındadır.
0 – 1.000 TL arası mobil EFT 1.55 TL
1.000 – 50.000 TL arası mobil EFT 3.11 TL
50.000 TL ve üzeri mobil EFT 38.98 TL
0 – 1.000 TL arası ATM EFT ücreti 5.44 TL
1.000 – 50.000 TL arası 10.88 TL
50.000 TL ve üzeri 77.97 TL
TEB EFT Saatleri ve Ücretleri
TEB EFT saatleri 09.00 - 17.15 arasındadır.
TEB'de 16.00 sonrasında geç EFT uygulaması mevcuttur.
TEB EFT İnternet şubesi ücreti: 2 TL,
EFT Çağrı merkezi ücreti: 10 TL,
Şubeden EFT ücreti: 10 TL olarak tahsil edilir.
Denizbank EFT Saatleri ve Ücretleri
Denizbank EFT işlemi saatleri 8:00 -16:00 arasıdır.
1.000 TL ve altında 7.41 TL
1.000 TL ve 50.000 TL arasındaki işlemlerde 15,59 TL
50.000 TL üzerinde olması halinde 155.94 TL olarak tahsil edilir.