Havale ve EFT saatleri: Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?

EFT para gönderme, havale para alma işlemlerine dair ayrıntıları haberimizde sizlerle paylaştık. Her geçen gün bireysel kart kullanımın artmasıyla

havale ve EFT

işlemleri ile ilgili konularda merak konusu oluyor. 55 milyona yaklaşan bireysel kart kullanımı her geçen gün giderek artıyor. Peki

EFT ve havale nedir? Hangi saatlerde yapılır?