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Hayat 11 yıl sonra yeniden Moğollar zamanı
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11 yıl sonra yeniden Moğollar zamanı

11 yıl sonra yeniden Moğollar zamanı

Kariyerlerinin 52. yılını kutlayan Türk müzik tarihinin efsanevi grubu Moğollar; dünyaca ünlü Artone Studio’larında, direct - to - disc (doğrudan plağa kayıt) teknolojisiyle kaydedilen yeni albümleri ‘Anatolian Sun Part 1 & Part 2’ ile dinleyiciyle buluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albümün en büyük sürprizi ise Cem Karaca & Moğollar olarak 1973’te yayınlanan Gel Gel’in Moğolla tarafından 47 yıl sonra yeniden kaydedilmesi oldu.
Albümün en büyük sürprizi ise Cem Karaca & Moğollar olarak 1973’te yayınlanan Gel Gel’in Moğolla tarafından 47 yıl sonra yeniden kaydedilmesi oldu.

Kariyerlerinin 52. yılını kutlayan Türk müzik tarihinin efsanevi grubu Moğollar; dünyaca ünlü Artone Studio’larında, direct - to - disc (doğrudan plağa kayıt) teknolojisiyle kaydedilen yeni albümleri ‘Anatolian Sun Part 1 & Part 2’ ile dinleyiciyle buluştu.

Grubun; 11 yıl aradan sonra gelen ve iki ayrı albüm halinde plak formatında da yayınlanacak olan albümü Anatolian Sun; Moğollar’ın konser performanslarına en yakın kayıtları olma özelliğini taşıyor. Herhangi bir düzenleme yapılmadan tek seferde ve tamamen canlı kaydedilen albüm; 11 Aralık’ta plak formatında ve dijital olarak yayınlandı.

Albümün en büyük sürprizi ise Cem Karaca & Moğollar olarak 1973’te yayınlanan Gel Gel’in Moğolla tarafından 47 yıl sonra yeniden kaydedilmesi oldu.

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