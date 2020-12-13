11 yıl sonra yeniden Moğollar zamanı

Albümün en büyük sürprizi ise Cem Karaca & Moğollar olarak 1973’te yayınlanan Gel Gel’in Moğolla tarafından 47 yıl sonra yeniden kaydedilmesi oldu.

Kariyerlerinin 52. yılını kutlayan Türk müzik tarihinin efsanevi grubu Moğollar; dünyaca ünlü Artone Studio’larında, direct - to - disc (doğrudan plağa kayıt) teknolojisiyle kaydedilen yeni albümleri ‘Anatolian Sun Part 1 & Part 2’ ile dinleyiciyle buluştu.

Grubun; 11 yıl aradan sonra gelen ve iki ayrı albüm halinde plak formatında da yayınlanacak olan albümü Anatolian Sun; Moğollar’ın konser performanslarına en yakın kayıtları olma özelliğini taşıyor. Herhangi bir düzenleme yapılmadan tek seferde ve tamamen canlı kaydedilen albüm; 11 Aralık’ta plak formatında ve dijital olarak yayınlandı.

Albümün en büyük sürprizi ise Cem Karaca & Moğollar olarak 1973’te yayınlanan Gel Gel’in Moğolla tarafından 47 yıl sonra yeniden kaydedilmesi oldu.