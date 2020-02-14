Hayat 2020de gözler Patarada olacak 6 bin yıl öncesine ait izler bulunuyor
KÜLTÜR SANAT

Antalya haberleri: ​2020'de gözler Patara'da olacak: 6 bin yıl öncesine ait izler bulunuyor

2020'de gözler Patara'da olacak: 6 bin yıl öncesine ait izler bulunuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla başlattığı uygulamada 2020 yılının teması olarak belirlenen Patara'da, insan yaşamına dair 6 bin yıl öncesine ait izler bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edildiğini açıklaması, grup toplantısındaki AK Parti Antalya milletvekilleri ve katılımcılar tarafından da alkışlarla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edildiğini açıklaması, grup toplantısındaki AK Parti Antalya milletvekilleri ve katılımcılar tarafından da alkışlarla karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı teması olarak belirlenen ve insan yaşamına dair 6 bin yıl öncesine ait izler bulunan Patara, 2 bin yıllık antik kenti, caretta carettaların yumurtlama alanı olan kumsalları, "Noel Baba" olarak anılan Aziz Nikolas ile mitolojiye göre Apollon ile Artemis'in doğduğu yer olarak bilinmesiyle dikkati çekiyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesiyle Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan mahallesi arasında yer alan, M.Ö. 4 bin yılına ait insan yaşamına dair izler bulunan Patara, deniz kaplumbağası caretta carettaların milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri olarak da ayrı bir önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Patara Yılı' açıklaması Antalya'yı sevindirdi
HAYAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Patara Yılı' açıklaması Antalya'yı sevindirdi

Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biri olan 2 bin yıllık antik kentte, Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan kazı çalışmaları, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülüyor.

Kazılarda gün yüzüne çıkarılanlar arasında yer alan "dünyanın ilk demokratik meclisi" olarak kabul edilen Likya Birliği Meclisi, antik tiyatro, ana cadde, hamamlar, bazilika, kiliseler, Patara takı, Neron deniz feneri başta olmak üzere birçok yapı ve eser, klasik arkeolojinin yanında Doğu Roma ve Orta Çağ araştırmalarıyla dinler tarihine de ışık tutuyor.

Patara antik kenti, şehre yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan gelen su yoluyla da dikkati çekiyor.

Kalıntıları bulunan en eski deniz feneri de Patara'da

"Tarihteki en iyi demokrasi örneği" olarak gösterilen, Birleşik Devletler kurulurken esinlenilen meclis, Likya Birliği şehirlerinin temsilcilerini buluşturuyordu. TBMM'nin katkısıyla restore edilen antik kentteki meclis binası, sayıları her geçen gün artan ziyaretçilerini ağırlıyor.

Helenistik form ile Roma mimarisi arasında geçişi temsil eden Patara amfitiyatrosu, 6 bin kişilik kapasitesiyle Anadolu'daki büyük amfitiyatrolardan biri olma özelliğini taşıyor.

Patara Antik Kenti'nde kazı başladı
HAYAT
Patara Antik Kenti'nde kazı başladı

Dünyanın kalıntıları bulunan en eski deniz feneri de Patara'da yer alıyor. 5 katlı bir apartman yüksekliğinde olan ve üzerindeki bronz yazıta göre İmparator Nero zamanında M.S. 64-65 yıllarında yapılan fenerin büyük kısmı halen ayakta bulunuyor.

Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolandığı ve saklandığı bir liman olan Patara antik kenti, şehre yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan gelen su yoluyla da dikkati çekiyor.

Antalya'da önceki yıl Perge, geçen yıl Aspendos Yılı'ydı.

Apollo ile Artemis'in toprakları

Mitolojiye göre Patara, güneş ve sanat tanrısı Apollo ile ay ve avcılık tanrıçası Artemis'in de doğum yeri olarak ifade ediliyor.

Tanrılar kralı Zeus ile yasak bir aşk yaşayan ve bundan dolayı Baştanrıça Hera'nın gazabına uğrayan Leto'nun hiçbir yerde kabul görmediği, yalnızca Patara'ya sığınabildiği belirtiliyor.

Leto ile Zeus'un ikizleri Apollo ve Artemis'in yaşam hikayesinin de Patara'da başladığı hikaye ediliyor.

Ayrıca antik kentteki kazılar, "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolas'ın da 4'üncü yüzyılda Patara'da doğduğuna ve çocukluğunu burada geçirdiğine işaret ediyor. Kilise hiyerarşisi içinde yükselen Aziz Nikolas'ın, Demre'ye piskopos olarak gönderildiği ve burada yaşamını yitirdiği biliniyor.

"Amacımız antik kentin UNESCO kalıcı listesine girmesini sağlamak"

Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, tek amaçlarının dünyanın uygarlıklarına öncülük etmiş Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nin UNESCO kalıcı listesine girmesini sağlamak olduğunu vurguluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 Aralık'ta Patara Antik Kenti'ni ziyaret etmiş ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan Bakan Ersoy, "Arkeolojik ve tarihsel olarak büyük değere sahip olan Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduk. Bu tarihi varlığımıza daha çok destek sağlayarak, faaliyet alanını genişletmek için ihtiyaçlar konusunda yerinde tespitler yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, 2020'nin "Patara Yılı" ilan edildiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Patara Yılı' açıklaması Antalya'yı sevindirdi
FOTOĞRAF 20
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Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
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Likya'nın önde gelen liman şehri Patara'nın, geçmiş dönemlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ulutaş, Patara, turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Alınan karar bu potansiyelin ortaya çıkartılması açısından önemli olacaktır. İlk demokratik meclisin bulunduğu yer olan Patara'nın birçok tarihi kalıntısı gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Yerin altındaki tarihi zenginliklerin de çıkartılmasıyla Patara eski ihtişamına kavuşacaktır. diye konuştu.
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Ulutaş, Patara'daki antik limanın denizle bağlantısı sağlandığında, bunun dünyada bir ilk olacağını dile getirdi.
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Patara'nın, tarihinin yanında turizm açısından da gözde bir yer olduğunu vurgulayan Ulutaş, Patara'nın hak ettiği değere kavuşması, sadece bu antik kenti değil, Kaş'ın da dünyaya tanıtılmasına vesile olacaktır. Bugün bizim için bayram günü diyebilirim. dedi.
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Ulutaş, Patara'ya bu değeri veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.
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Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ise Patara'nın, Likya'nın başkenti sıfatıyla bu onuru çoktan hak etmiş bir antik kent olduğunu söyledi.
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Patara'nın antik çağda çok önemli bir ticaret merkezi olduğuna dikkati çeken Ege, Meclis binasının ayağa kaldırılmış olması, tiyatrosunun hayatta olması ve en eski deniz fenerleri ile telsiz istasyonun burada yer alması tesadüf olamaz. dedi.
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Patara'da uzun yıllardır devam eden kazı çalışmaları yapıldığını, önemli bir kısmının gezilebildiğini anlatan Ege, Patara Plajı'nın da antik kente ayrı bir değer kattığını bildirdi.
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Antalya'ya ve Antalya'nın tanıtımına gönül vermiş insanlar olarak 2020 Patara Yılını en iyi şekilde değerlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarına değinen Ege, şunları kaydetti:
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Kültür ve Turizm Bakanlığımızın işaret ettiği yönde bu yılı en iyi şekilde geçirmek için biz de vakıf olarak çeşitli etkinlikler yapacağız. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğiyle hareket ederek Patara'yı ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmaya çalışacağız. Göbeklitepe örneğinde olduğu gibi, Patara'nın da kültür turizmi açısından hak ettiği değere kavuşacağına inanıyorum.
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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da Patara antik kentinin, Türkiye'nin vitrini olarak nitelendirilen Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi.
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Patara'nın, kültür turizmine hizmet ettiğine değinen Çorabatır, bu yılın Patara yılı ilan edilmesinin, bölgenin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.
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Çorabatır, Turizm sektörü olarak alınan kararı sevinçle karşılıyoruz. Kültürel varlıklar turizme kazandırıldığı sürece Türkiye turizmi de payını her daim artıracaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifiyle bu gerçekleşti. Son derece olumlu bir karar. diye konuştu.
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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin bölgenin tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Yağcı, Doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Patara, tarihi açısından son derece önemli bir değer. Böyle bir değerin tanıtılması için güzel bir adım atıldı. Turizm açısından da son derece olumlu gelişmeler yaşanacaktır. değerlendirmesinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Patara Yılı' açıklaması Antalya'yı sevindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2020'yi "Patara yılı" ilan etmesi, antik kentin bulunduğu Antalya'da sevinçle karşılandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Patara'ya bu değeri veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.


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