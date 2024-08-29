25 kadın tarafından nakış gibi işlendi: Dünyanın araziye işlenmiş en büyük Türk Bayrağı 30 Ağustos’a hazır

Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen ve dünyanın araziye işlenmiş en büyük bayrağı unvanına sahip Türk Bayrağı, 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz su bazlı boya ile boyandı.

5 Ağustos'ta boyanmaya başlanan bayrağın boyanması, markanın reklam yüzü olan oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 25 kadın bayi ve dönüşüm boya uzmanı ekip tarafından gerçekleştirildi.

180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağının boyama çalışması Mut Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde tamamlanarak görenleri kendine hayran bırakıyor.