Hayat 5 virüs 1 bakteri yüzünden geçmeyen grip
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5 virüs 1 bakteri yüzünden geçmeyen grip

Son dönemde artan grip vakaları nedeniyle acil servislerdeki yoğunluk yüzde 25’e kadar arttı. Prof. Dr. Vefik Arıca, hastalığa 5 virüs ve bir bakterinin neden olduğunu belirterek, “Sadece bakteri tedavisinde antibiyotik kullanılmalı. Diğer enfeksiyonlar için dinlenme, bol sıvı tüketme ve antigribal ilaç tedavileri uygulanmalı” diye konuştu.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
5 virüs 1 bakteri yüzünden geçmeyen grip
​Son dönemde artan grip vakaları nedeniyle acil servislerdeki yoğunluk yüzde 25’e kadar arttı.

Havaların soğumasıyla birlikte grip sezonu da açıldı. Öyle ki, bir kez hasta olan belini doğrultamıyor. Her yaş grubunu etkisi altına alan grip vakaları önceki yıllara göre farklılık gösteriyor ve kas, eklem ağrılarıyla birlikte dirençli ateş görülüyor. Daha önce 3-5 günde geçen enfeksiyonlar 7-10 güne kadar uzuyor. Çoğu insan ‘tam iyileştim’ derken, bir anda kendini yeniden hasta buluyor.

DİRENÇLİ ATEŞE SEBEP OLUYOR

Özellikle bir anda 39’lara çıkan dirençli ateş, titreme gibi belirtilerin yanı sıra havale geçirme durumları yaşanıyor. Mide bulantıları, balgamlı öksürük krizleri ve kusmalar yine bu süreçte sıkça görülüyor. Son günlerde acil servis başvuruları yüzde 25 artarken, uzmanlar en çok başvurunun “üst solunum yolu enfeksiyonları” sebebiyle yaşandığının altını çiziyor.

BAŞVURULAR PATLADI

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne son dönemde yapılan acil başvurularında yüzde 15-20 oranında artış yaşanırken, bu oran Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yüzde 20-25 oranında seyretti. Hastanenin Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun, erişkin ve çocuk acil servislere günlük toplam başvurunun 2 bin 500 civarında olduğunu belirterek, “Başvurular son 2 ayda yüzde 20-25 oranında arttı. Vatandaşlar en çok üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuru yapıyor” dedi.

2.5 AYDIR GÜNDEM GRİP!

  • Ekim ayından bu yana geçmeyen virüs enfeksiyonlarının, acil servislerin doluluğunu ciddi biçimde artırdığını belirten Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Bir enfeksiyon tam olarak geçmeden diğer enfeksiyon başlıyor. Buna ‘süper enfeksiyon’ deniliyor. Şu an hastalığa yol açan 5 virüs 1 bakteri ön planda” dedi.

YOĞUN BAKIMA KADAR GİDİYOR

İlk virüsün en çok korktukları ‘İnfluenza’ olarak adlandırılan grip virüsü olduğunu vurgulayan Arıca, şu bilgileri verdi: “Şu anda en fazla hastalandıran virüs bu. Gribal enfeksiyonların yanı sıra kulak enfeksiyonu ve zatürreeye yol açıyor ve hastanede yatışa hatta ölümlere sebep oluyor. İkinci olarak RSV virüsü yoğun biçimde görülüyor. Özellikle 2 yaş altı bebeklerde etkili olan bu virüs, yoğun bakıma yatışlara yol açıyor. Üçüncüsü soğuk algınlığı yani Parainfluenza virüsü olurken, dördüncü ise Adenovirüs. Bu virüste, solunum yolunda enfeksiyon oluyor ama ishal ve karın ağrıları da görülüyor. Diğer yandan Kovid-19 da hâlâ gündemimizde. Sağlık Bakanlığı’na göre her 15 kişiden birinde Kovid-19 görülüyor. Bu virüs daha önce ilk sıralardayken şu an görülme sıklığı beşinci sıralara kadar geriledi.”

ANTİBİYOTİK ZARAR VERİR

  • Beta mikrobunun da bakteri olarak hastalık oluşturduğunu belirten Arıca, yalnızca bu bakterinin tedavisinde antibiyotik kullanıldığını, diğer virüslerin tedavisinde kullanılacak antibiyotiğin vücuda faydadan çok zarar verdiğinin altını çizdi.

ZİNCİRİ KIRMAK GEREK

Virüs enfeksiyonlarında bulaş zincirinin kırılmasının önemine dikkat çeken Arıca, “Virüs enfeksiyonlarının aslında tedavisi belli, hastalar bir süre evde dinlenecek. Aile bireylerine bulaştırmadan bol bol sıvı alacak. Semptomatik tedavi dediğimiz anti gribal ilaçlar, ateş düşürücülerle süreci atlatmak gerekiyor. İlk 24 saat içinde bu ilaçlar etkili oluyor, 48 saate uzayınca ilaçların da etkisiz kaldığını görebiliyoruz. Hızlı tedavi ve zincirin kırılması oldukça önemli. Çocuklar okul, aileler de iş hayatında aktif olduğu için hastalık zinciri bir türlü kırılamıyor. Zinciri kırmak için gribal enfeksiyon belirtisi olan çocukları 3-5 gün aralığında okula yollamayıp, evde dinlendirmek gerekiyor. Şubat ayı itibariyle acil servislerdeki yoğunluğun azalmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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