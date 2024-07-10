7’den 70’e KYK’ya

Dün başlayan ve 25 Ağustos’a kadar sürecek projede yer almak isteyen emekliler, 18-30 yaş arası gençlerde olduğu gibi müracaatta bulunabilecek.

REZERVASYON İÇİN TELEFON YETERLİ

Şehirlerde konaklama yapılacak yurtların isimleri ve adresleri GSB’nin seyahatsever.gov.tr sitesinden öğrenilebilecek. Sitede yurtlara ilişkin iletişim bilgileri de bulunuyor. Buradaki numaralarla rezervasyon işlemleri tamamlanacak. Yurda varışta kayıt sırasında fotoğraf ve parmak izi alınacak. Odalar ve yataklar her misafir için yeniden hazırlanacak. Misafirler yurtların ücretsiz çamaşır yıkama gibi imkanlarından da faydalanılabilecek.

SÜRE 5 GÜNE ÇIKTI

Yurtta kalma süresi bu yıl üç geceden beş geceye çıktı. Seyahatsever projesinde geçen yıl 100 bin önceki yıl ise 325 bin genç faydalanmıştı. Projenin ilk yılı 2022’de 325 bin genç başvuru yaparken, talebin İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Bolu, Karabük, Muğla, Trabzon, Erzurum, Çeşme, Kuşadası ve Yalova gibi bölgelerde yoğunlaştığı gözlemlendi.

TERCİH NOKTALARI

2023 yılında ‘Seyahatsever' projesi kapsamında en çok başvurunun yapıldığı şehirler ise Antalya ve Ankara oldu.







