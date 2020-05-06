Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat 945 bağışçıdan 2300 plazma Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Yeni Şafaka konuştu
GENEL SAĞLIK

945 bağışçıdan 2300 plazma: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Yeni Şafak'a konuştu

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, immün plazma bağışında son durumu Yeni Şafak’a anlattı. 514 ile en fazla bağışçının İstanbul’da olduğunu kaydeden Kınık, Ankara’dan 78, İzmir’den 73, Kocaeli’den 43, Denizli’den 39, Trabzon’dan 28, Adana’dan ise 17 bağışçı bulunduğu bilgisini verdi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

945 bağışçı ile 2 bin 300 civarında immün plazma bileşeni üretildiğini vurgulayan Kınık, “İmmün plazma bileşenleri bazen bir tanesi bir hastaya takılmıyor olabilir, bazı hastalara iki tane takılabiliyor. 2 bin 300 civarında immün plazma bileşeni yoğun bakımdaki hastalara uygulandı. Net bir sonuç ile ilgili klinik çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

ÖLÜM VERİLERİ DÜŞTÜ

Nisan ayından sonra ölüm verileri, hastalanma istatistiği, yoğun bakımda kalış ve entübasyon süreleri itibariyle immün plazma uygulamasından sonraki verilerin etki ettiğini gösterdiğini kaydeden Kınık, “İmmün plazma tedavisi uygulanmaya başladıktan sonra ölüm verilerinde düşme olduğunu görüyoruz” dedi.

YENİ BAĞIŞÇILAR TESTİ BEKLİYOR

  • Günlük immün plazma ihtiyacını tedarikle karşılayabilir durumda olunduğunu söyleyen Kınık, şöyle konuştu: “Şu an 28 hasta immün plazma bekliyor. Bağışı kabul etme oranı yüzde 95,2. Biz teklif ediyoruz. 945 bağışçı verdi, 764 kişinin test sonuçları yapıldı, uygunluk bekliyor. Onlar da verecek. Bin civarında kişiye randevu verildi. İyileşenler immün plazma vermeye devam ediyor.”

Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok: Kan bağışları ciddi oranda azaldı
HAYAT
Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok: Kan bağışları ciddi oranda azaldı
Abone Ol Google News
Oligarşik imtiyaz bitecek

Oligarşik imtiyaz bitecek

​Baro ve odalarda yıllardır devam eden oligarşik düzen bitecek.
Dersini almayan varsa gelsin

Dersini almayan varsa gelsin

​Darbe hayali görenlere millet olarak cevabımız net 'Topunuz gelin!'
CIA FETÖyüparaya boğdu

CIA FETÖ'yü
paraya boğdu

G​erçek Hayat, FETÖ'nün fonlandığı belgeleri ortaya koydu.
Kaset darbesinin<br>onuncu yılı

Kaset darbesinin
onuncu yılı

​FETÖ'nün tezgahı sonrası koltuğa oturan Kılıçdaroğlu 10 yıldır görevde.
Tüm yurda yayıldı

Tüm yurda yayıldı

​İmam hatip okulları seferberlik başlattı...
Manchester City<br>uçağı ile teröre silah

Manchester City
uçağı ile teröre silah

​BAE futbol takımı uçağıyla Sudanlı milislere destek gönderdi.

Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

Kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

Haziranda uçuyor

Haziranda uçuyor

​THY'nin normalleşme planlaması belli oldu.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
İki ile meydan okudu

İki ile meydan okudu

Seferberliğe ​Savcı Sayan da katıldı...
İtalya ders almadı!

İtalya ders almadı!

İkinci günde halk park ve bahçelere akın etti.
Tüm şehir sıfırlanmıştı...

Tüm şehir sıfırlanmıştı...

Vakalar bir günde artınca açıklama geldi.
Salgın bitene<br>kadar yasak olmalı

Salgın bitene
kadar yasak olmalı

​İstanbul Berberler Odası'ndan sakal traşı uyarısı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Kapadokya'da kaçak yapıya yer yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.