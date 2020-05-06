945 bağışçıdan 2300 plazma: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Yeni Şafak'a konuştu

945 bağışçı ile 2 bin 300 civarında immün plazma bileşeni üretildiğini vurgulayan Kınık, “İmmün plazma bileşenleri bazen bir tanesi bir hastaya takılmıyor olabilir, bazı hastalara iki tane takılabiliyor. 2 bin 300 civarında immün plazma bileşeni yoğun bakımdaki hastalara uygulandı. Net bir sonuç ile ilgili klinik çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

ÖLÜM VERİLERİ DÜŞTÜ

Nisan ayından sonra ölüm verileri, hastalanma istatistiği, yoğun bakımda kalış ve entübasyon süreleri itibariyle immün plazma uygulamasından sonraki verilerin etki ettiğini gösterdiğini kaydeden Kınık, “İmmün plazma tedavisi uygulanmaya başladıktan sonra ölüm verilerinde düşme olduğunu görüyoruz” dedi.

YENİ BAĞIŞÇILAR TESTİ BEKLİYOR

Günlük immün plazma ihtiyacını tedarikle karşılayabilir durumda olunduğunu söyleyen Kınık, şöyle konuştu: “Şu an 28 hasta immün plazma bekliyor. Bağışı kabul etme oranı yüzde 95,2. Biz teklif ediyoruz. 945 bağışçı verdi, 764 kişinin test sonuçları yapıldı, uygunluk bekliyor. Onlar da verecek. Bin civarında kişiye randevu verildi. İyileşenler immün plazma vermeye devam ediyor.”