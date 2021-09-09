Altmış darbesinin kara günleri beyaz perdede: ​Elli Kelimelik Mektuplar

27 Mayıs Askeri Darbesi “Elli Kelimelik Mektuplar” adlı filmle beyaz perdeye taşındı. Film, Adnan Menderes döneminde bakanlık görevinde bulunan Tevfik İleri’nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada’ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları gerçek olaylardan esinlenerek anlatıyor. Darbeyi gerçekleştiren askeri cunta yönetimi tarafından Yassıada’ya sürülen ve aylarca kötü muameleye maruz kalan Tevfik İleri’nin sadece elli kelime yazma hakkı verilen mektuplarla hayata tutunmasını konu alıyor. Halkın gözünden uzak yargılanmalara ve dönemin haksızlıklarına ışık tutan yapım, bu zorluklarla dolu ortamda oluşan bir aşk hikayesine ve hukuk mücadelesine odaklanıyor.

BİR DÖNEME IŞIK TUTUYOR

Sadık Yalsızuçanlar’ın “Vefa Apartmanı” kitabından serbest uyarlanan “Elli Kelimelik Mektuplar” filmi, yaşanan acılar ve haksızlıklar üzerinden Türkiye’nin 1950 ve 1960’lı yıllarını bir kez daha gündeme getiriyor. 27 Mayıs darbesini beyaz perdeye yansıtan TRT ortak yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” filmi yarın vizyona giriyor. Emir Khalilzadeh’in yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Gizem Karaca ve İlker Kızmaz ile Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen’in paylaştığı “Elli Kelimelik Mektuplar” filmi darbenin ardından yaşananları konu ediniyor.

OLAYLARDAN DERS ÇIKARMALI

Filmde darbe karşıtı bir gazeteciyi canlandıran İlker Kızmaz, özellikle yakın dönemi merak eden gençlere filmi tavsiye ettiğini belirterek şunları söyledi: “Tevfik İleri’nin hayatından alınan olayları anlattık. Tüm bu yaşananlardan dersler çıkartmamız gerekiyor. Bu filmin de izleyenler için bir kılavuz olacağını düşünüyorum.” Yönetmen Emir Khalilzadeh de filmde hikayenin Tevfik İleri ve diğer bakanlara yönelik isnat edilen suçların gerçek dışılığı üzerine kurulduğunu vurgulayarak, “Bu anlamda dramatik bir hikaye oluşturmak istedik ve mutsuz bir finalle film sonuçlanıyor. ‘Elli Kelimelik Mektuplar’ tarihi gerçeklere dayanan bir kurmaca filmi, birtakım perde arkası belgelenmemiş gerçekleri anlatabilmek adına kurmaca karakterler de ekledik” değerlendirmesini yaptı.

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GERÇEK BİR HİKAYEYİ ANLATIYOR