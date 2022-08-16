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Aşılıların kanıyla pasif bağışıklık: Kan bağışıyla antikor da aktarılıyor

Kovid-19’un, toplumsal bağışıklıkla iyice azaldığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Samastı, hiç aşılanmayanların aşı olmuş kişilerden kan takviyesi aldığında pasif bağışıklık oluştuğunu söyledi. Samastı, canlı aşı olanların, kan vermek için 7 gün beklemesi gerektiğine de dikkat çekti.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Aşılıların kanıyla pasif bağışıklık: Kan bağışıyla antikor da aktarılıyor
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Milyonlarca kişiyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını yayılma gücünü kaybetmeye başladı. Virüsün etkinliğini azaltan en önemli faktörün aşılanmaya bağlı olarak gelişen toplumsal bağışıklık olduğunu ifade eden uzmanlar, hiç aşılanmayan kişilerin de aşı olmuş kişilerden kan takviyesi aldığında pasif bağışıklık elde ettiğini söylüyor.

ETKİNLİĞİ KISA SÜREBİLİR

  • Kan miktarı ve bağışıklık derecesine göre, kan verilen kişilere antikor aktarıldığını belirten Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Samastı, “Farklı kişilere kan veya serum verilmesi bağışıklanma sağlayabiliyor. Bebeklere plasenta yoluyla veya anne sütüyle bağışıklık sağlayan antikorların aktarılması da aynı kan bağışlamak gibi pasif bağışıklanma olarak adlandırılıyor. Ancak bunların etkinliği kısa süre sonra azalabiliyor. Hangi ölçüde koruma sağlayacağı tam olarak kestirilemiyor” dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan intern doktorların ödemeleriyle ilgili müjde
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:<br><br>
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\"İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak.\"<br><br>
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Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise; doktorların 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu belirterek, \"Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak \"tek kalem maaş\" talebinin üzerindedir. Beyaz Reform\" açıklamasını yaptı.
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Sağlık Bakanı Koca'dan intern doktorların ödemeleriyle ilgili müjde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemelerle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.
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