Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 88 yaşındaki Aydemir Akbaş, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserleriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, bir süredir aynı hastalıkla savaşıyor, zaman zaman durumu hakkında sevenlerini bilgilendiriyordu.
- Aydemir Akbaş, 1.5 yıl önce yeniden kansere yakalandığını "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler." sözleriyle duyurmuştu.
Yoğun bakıma alındı
Dün yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Sanatçının sosyal medya hesabında “Aydemir Akbaş ani gelişen sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştır” şeklinde bir paylaşım yapıldı.
Tatlıses dua istedi
İbrahim Tatlıses, yakın dostu Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Yakın dostu için sevenlerinden dua isteyen İbrahim Tatlıses, “45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum” dedi.
'Öldü' haberleri yayıldı
Entübe edilen Aydemir Akbaş hakkında 'öldü' haberleri sosyal medyada yayılınca menajerinden açıklama geldi.
Menajeri son durumunu açıkladı
Son sağlık durumunu aktaran menajeri Özgür Aksoy, "Öldü haberleri doğru değil. Birinci gün önemliydi onu atlattık. Aydemir Abi inatçıdır biridir, bunuda atlatacaktır. Sosyal medyada çıkan öldü haberlerine itibar etmeyin." dedi.
- Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı komedi serisi 'Kolpaçino'da 'Sabri' karakterine hayat veren Aydemir Akbaş, son olarak 'Kolpaçino 4 4'lük' filminde kamera karşısına geçmişti.