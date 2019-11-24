Beş asrın hattatları bir arada

İstanbul’un tarihi semtlerinden mimarisi ve modern yüzüyle ayrılan Teşvikiye semti, son günlerde geçmiş ve geleceği bir araya getiren bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllardan bu yana geleneksel sanatlara yönelik çalışmalar yapan Biriz Sanat Galerisi’nde, kültürümüzde geniş yer tutan hat sanatının önemli isimlerinin eserleri “Kadim’’ sergisiyle bir araya geldi. Bu sergide Hüsameddin Zerrinkalem’den Kamil Akdik’e, Mehmet Nuri Sivasi’den Emin Barın’a, Ali Alparslan’dan Ali Toy’a bu sanatın önemli isimlerinin eserlerini bir arada görmek mümkün.

Ali Toy

HER DÖNEMDEN ESER VAR

Hasan Çelebi / Beyit

Bu önemli serginin küratörü ise sanat tarihçisi Mert Yüksel. Uzun yıllardan bu yana sanat danışmanlığı da yapan ve geleneksel sanatlara yönelik önemli sergilere imza atan Yüksel, sergiyle hat sanatının hocalarının bir araya geldiğini söylüyor. Ayrıca sergide Ali Toy’un da önemli eserleri geniş yer tutuyor. Yüksel, bu sergide Ali Toy’un bir çok dönemine de ışık tuttuklarını söyleyerek şunları anlatıyor: “Sergide Ali Toy’un sanat hayatının son 30 yılı içerisinde üretmiş olduğu, her döneminden 30’u aşkın ta’lik, celi ta’lik, ma’kıli, kufi, modern, sülüs yazı çeşitlerinde yazmış olduğu eserleri yer alıyor. Aynı zamanda Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin en değerli hattatlarından Hüsameddin Zerrinkalem, Kamil Akdik, Mehmet Nuri Sivasi, Macid Ayral, Kamil Ülgen, Hamid Aytaç, Emin Barın, Ali Alparslan, Hasan Çelebi, Hüseyin Kutlu ve Fevzi Günüç’ün eserleri sanatseverler ile buluşuyor. Sergideki eserler 16.y.y.’dan günümüze kadar tarihleniriliyor. Hem bugünün eserleri hem de 400 yıl önceden bu güne gelen eserler bir arada.”

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TOY’U GELECEĞE TAŞIYACAK

Yüksel serginin bir yanıyla da Ali Toy retrospektifi olduğunu söyleyerek, “Türk hat sanatında, Ali Toy’un klasik yazı üslubunu terk etmeden oluşturduğu yenilikçi istif ve yazı tasarımları Türk hat sanatını ve Ali Toy’u geleceğe taşıyacaktır. Ali Toy’un hattında tasarımlar sade ancak hatların ifadesi ve etkisi izleyicisi karşısında güçlüdür. Ta’lik yazıyı en güçlü şekilde ifade eden yaşayan hattatlarımızdandır” ifadelerini kullanıyor.

COĞRAFYAMIZIN GERÇEK SANATI

“Hat sanatı bizim için büyük bir sevda” diyen Yüksel’e göre bu sanat coğrafyamızın gerçek sanatı. Yüzlerce yıldır devam eden bu sanatı gelecek yıllara taşımamız, devam ettirmemiz gerektiğini belirten Yüksel şunları ifade ediyor: “Geleneksel sanatlarda vazifemiz çok büyük. Biz geçmişten geleceğe bir köprü olamazsak bu sanatlar unutulur gider. Bizim amacımız ise bu sanatın hak ettiği değeri görüp, geleceğe de taşınmasını sağlamak. Biz köprü vazifesi görmek istiyoruz. Hem gelecek neslin bu sanatı öğrenmesi, hem de güzel koleksiyonlar oluşması öncelikli hedefimiz. Burada da doğru isimlerle çalışmak, onları bir araya getirmek bir o kadar önemli.”

400 YIL ÖNCEDEN BUGÜNE HAT SANATI

Yüksel, sergide 400 yıl önceden de bugünden de eserlerin yerini aldığına vurgu yapıyor. Tam olarak bu nedenle de gelecek ve geçmiş arasındaki köprü vazifesi görmeleri anlamına geldiğini belirtip, şunları söylüyor: “Geçmişten bugüne, bugünden de geleceğe uzanmak istiyoruz. 16. yüzyıldan da bugünden de eserler var. Bu sayede yazının serüvenini de görmüş oluyoruz. Aynı zamanda Ali Toy’un zaman içinde sanatını nasıl geliştirdiğini de görüyoruz. İlk eserinden son eserine kadar 30 tane Toy imzalı hat sergimize dahil oldu. Geleneksel sanatlar ve güzel sanatları desteklemeye çalışıyoruz. Hat sanatına önem vermek istiyoruz.” Yüksel, Teşvikiye’deki galeriye özellikle hat sanatını görmek, tanımak isteyen çok sayıdaki insanın geldiğini de belirtiyor.

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Nadide eserler

Emin Barın

Sergide Osmanlı döneminden olduğu kadar cumhuriyet tarihinden de önemli hattatların eserleri yerini alıyor. Emin Barın, Hüseyin Kutlu, Ali Alparslan, Hasan Çelebi bunlardan bazıları. Sergide ayrıca Hüsameddin Zerrinkalem’in 16. yüzyıldan bugüne ulaşan nadide bir eseri yer alıyor. Bunun dışında Mehmed Nuri Sivasi’nin de Fetih Suresi ve tesbih dualarının yer aldığı 101 yıllık eseri de meraklıları tarafından görülebilir.

Kadim bir sergi