Beta bakterisi sesimizi kıstı

Halk arasında bulaşmaz diye bilinen bademcik iltihabı nedeniyle pek çok vatandaş hastaneye başvuruyor. Beta olarak bilinen bakteri grubunun bademcik iltihabına yol açtığını belirten Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ceylan, “Boğaz ağrısı, şişlik, kaşıntı, yutkunmada zorluk gibi durumlara yol açan bu bakteriler, ses tellerinde tahribat, bademciklerde irin gibi rahatsızlığa da sebep oluyor” dedi. Ceylan, “Bademcik enfeksiyonu olarak da bilinen bu rahatsızlığın yaygın semptomları arasında ateş, şişmiş bademcikler, yutma zorluğu ve şişmiş lenf düğümleri ile kombinasyon halinde bir boğaz ağrısı var. Çocuklarda yaygın olmasına rağmen, bademcikler her yaştan insanı etkiliyor. Her ne kadar toplumda bademcik iltihabı bulaşmaz diye bilinse de çok bulaşıcı olabilir.” şeklinde konuştu. Ceylan, “Bakteriyel bademcik iltihabı antibiyotik ilaçlarla tedavi ediyor. Eğer iltihap viral kaynaklıysa ağrı kesiciler, bol dinlenme, boğaz pastili ve bol sıvı alımı öneriliyor” dedi.