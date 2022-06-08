Hayat Bilgi Üniversitesinden 26 yaş müjdesi Tıp fakültesi ve araştırma hastanesi geliyor
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Bilgi Üniversitesinden 26. yaş müjdesi: Tıp fakültesi ve araştırma hastanesi geliyor

26. yaşına giren Bilgi Üniversitesi ilerleyen dönemde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ile yeni bir eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı hedefliyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Bilgi Üniversitesinden 26. yaş müjdesi: Tıp fakültesi ve araştırma hastanesi geliyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 60 bin mezuna ulaştı.

26. yaşına giren Bilgi Üniversitesi ilerleyen dönemde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ile yeni bir eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı hedefliyor. 20 bine yakın öğrenci yetiştiren İstanbul Bilgi Üniversitesi, 60 bin mezuna ulaştı. Rektör Prof. Dr. M.N. Alpaslan Parlakçı, üniversitenin 48 ülkede, 260’ı aşkın yükseköğretim kurumuyla işbirliği yaptıklarını söyledi.

Bilgi Üniversitesi ve Arizona State Üniversitesi arasında akademik işbirliği anlaşması olduğunu bildiren Parlakçı, öğrencilerin bu sayede iki diploma sahibi olabileceklerini bildirdi. Üniversite ilerleyen dönemde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile yeni bir eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı hedefliyor.

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