Bir günde Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyorlar: 408 kişi faydalandı

Öğrenmeyi kolaylaştıran ses temelli eğitim yöntemiyle 8 Saatte Kur'an Öğren mottosuyla Düzce'de yürütülen Kur'an öğretimine 7'den 77'ye her yaştan erkekler katılıyor. Düzce Müftülüğü Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu tarafından hazırlanan proje yine kendi öğreticiliğiyle 3 senedir devam ediyor. 3 senede açılan 26 kursta bugüne kadar 408 Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrendi.

26. dönemde toplam 22 kursiyer Kur'an okumaya başlaması ile belge töreni yapıldı. Program 3. dönem kursiyerlerinden Abdullah Karslıoğlu'nun Kur'an tilavetiyle başladı. Kur'an ayı Ramazan'da kendileri için büyük bir özlemi olan Kur'an öğrenmelerinin kendileri için büyük bir kazanım olduğunu söyleyen Düzce Müftüsü Osman Aydın "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Düzce Müftülüğü olarak vatandaşların Kur-an'la buluşmaları bizim en önemli görevimizdir" dedi. Müftü Aydın, Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu öncülüğünde yürütülen bu faaliyetin çok önemli olduğunu bu sayede esnaf, işçi, emekli, amir, memur her yaş ve her meslek grubuna ulaşıldığını ifade etti.