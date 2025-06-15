Bugünün illüstratörü hem sanatçı hem bir hikâye anlatıcısı

İllüstrasyon sanatçısı Cemile Ağaç Yıldırım tarafından iki yıldır yürütülen Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) çatısı altındaki İllüstrasyon Atölyesi, yıl sonu sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Atölye sürecinde dergilere çizim yapmaya başlayan ve illüstrasyon alanında proje geliştiren katılımcılar, bu sergiyle birlikte ilk kez kamuoyunun karşısına çıkıyor ve eserlerini sergiliyor. Sergi, atölye katılımcılarının yalnızca teknik becerilerini değil; aynı zamanda sanat yoluyla kendilerini ifade etme, görünürlük kazanma ve üretkenliğe dayalı bir topluluk inşa etme çabalarının da bir yansıması olarak öne çıkıyor. “İki yıllık atölye sürecimiz, yalnızca bir teknik öğrenme alanı değil; aynı zamanda bir düşünme biçiminin, bir görsel anlatı dilinin ve kolektif bir tahayyülün inşa edildiği bir zemin oldu” diyen Cemile Ağaç Yıldırım, “Bu sergi, öğrencilerimin üretim süreçleriyle harmanladıkları içsel dönüşümün ve estetik olgunlaşmanın somut bir karşılığıdır” açıklamasını yapıyor. Atölye katılımcıları arasında öğretmen, tasarımcı, iç mimar, mühendis ve ev hanımları

gibi çeşitli meslek gruplarından bireyler yer alıyor. Kimi katılımcılar çizime ilk kez bu atölyede adım atarken, kimileri ise profesyonel gelişimlerini pekiştirme ve portfolyo oluşturma amacıyla bu süreçte yer alıyor.

İllüstrasyonun potansiyeline inanıyorum

İllüstrasyonun çağdaş sanat pratikleri içinde hem anlatısal gücü hem de uygulama çeşitliliği bakımından yadsınamaz bir yüceliğe sahip olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Görselin metinle, imgelerin kavramla kurduğu ilişki; illüstrasyonu yalnızca bir anlatım aracı değil, aynı zamanda bir düşünsel alan olarak da tanımlar. Bu yönüyle illüstrasyon, günümüzde yalnızca yayıncılık ya da grafik tasarım alanlarında değil; animasyondan dijital platformlara, moda endüstrisinden kültürel miras projelerine kadar geniş bir mesleki yelpazede karşılık bulmakta” diyor. İllüstrasyonu, yalnızca bir ifade biçimi olarak değil, aynı zamanda çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yaratıcı bir meslek olarak da aktarmaya özen gösterdiğinin altını çizen Yıldırım, “Bugünün illüstratörü, hem bir sanatçı hem bir hikâye anlatıcısı hem de kültürel bir yorumcudur. Bu sergide yer alan işlerin, genç sanatçıların bu çok katmanlı rolü nasıl içselleştirdiğini ve kendilerine nasıl bir mesleki yön tayin ettiklerini de gözler önüne seriyor.