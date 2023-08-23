Çapa Tıp'taki skandal inceleniyor

Önceki gün yapıla Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çapa Tıp Fakültesi'ndeki işlemlerle ilgili oldukça hassasız. Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor" diye konuştu.